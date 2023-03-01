蔥油餅闆娘「快手彈百鈔」惹網轟　周遭店家揭她私下為人

記者崔子柔／綜合報導

宜蘭一間蔥油餅店老闆娘日前遭指控，在收了錢後撥掉其中一張鈔票，再多向客人收錢，客人後續在攤車下的櫃子找到百元鈔，老闆娘才退回並道歉，當下的影片曝光後，老闆娘的動作引起不少網友撻伐。不過周邊的店家則一致認為，老闆娘人很友善，不會去貪這1、200元。

一名女網友上月27日發文表示，她和家人一共點了220元，媽媽拿出3張百鈔付錢，老闆娘找了80元後說「少一張」，家人回覆說掉在地上，老闆娘則堅稱沒有，之後表姊拿出錄影畫面，老闆娘仍堅持沒有，直到在攤車下的櫃子找出百鈔才道歉並退還。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲蔥油餅店老闆娘的動作引起討論。（圖／翻攝自DCARD）



該名事主PO出影片指控「手法太純熟，不太像不小心的」，蔥油餅店家的女兒昨日也發文道歉說是誤會，不過多數網友認為，總金額是220元，如果老闆娘僅收到200元應該說「少20元」才合理，紛紛留言表示，「錢不夠會直接說少20，不會先找錢再說少100的啦，邏輯完全不通啊」、「店家直接不打自招」、「說少給100超怪」。

根據《中時新聞網》報導，周邊的店家對此表示，經營該蔥油餅店的夫妻很客氣、老實，沒必要去貪這1、200元，相信是一場誤會。蔥油餅店女兒也指出，未來會要求爸媽落實點清收款，並加裝監視器。