最強神隊友找這3生肖！天生暖男「永遠站在老婆這」　連娘家都照拂

▲艾菲爾老師分享「旺妻」3生肖。（示意圖／pexels）



記者崔子柔／綜合報導

擁有一個神隊友，在面對婆家、婚姻裡的大小事時會輕鬆得多，塔羅牌老師艾菲爾近日就在臉書粉專分享「最旺妻」生肖男Top3，直言這生肖是「天生的暖男老公」。

第三名：生肖牛

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艾菲爾老師表示，肖牛男的個性敦厚踏實，也許比較不懂浪漫，但他絕對最疼另一半。因此嫁給肖牛男後，老婆的生活立馬輕鬆起來，家中大小事肖牛老公都會張羅，就算要幫忙，他也捨不得讓老婆太累。最重要的是，肖牛男永遠站在老婆這邊，不管是公婆、親戚等，肖牛男都會主動打好你們的關係，就會有誤會，也會替另一半說話，讓老婆不用面對與婆婆鬥爭的修羅場。嫁給肖牛老公，人生自此輕鬆平順，肖牛老公負責賺錢養家，老婆負責貌美如花。

第二名：生肖猴

艾菲爾老師指出，肖猴男聰敏機靈，年輕時也許有些貪玩，比較不懂「責任」兩字怎麼寫，但只要擁有了人生另一半、把自己定下來後，肖猴男就會對老婆百般疼愛、忠貞不渝，且還會照顧到老婆娘家。嫁給肖猴男後，不只夫妻倆運勢自此順遂，就連娘家、或自己親友、兄弟姐妹都能得到照拂，運勢從此越過越好，家宅也更加興旺；而夫妻倆生活也是平順穩當，不管懷孕生子、買房置產等都能如願以償，小孩也是乖巧聽話。嫁給肖猴老公後，上至父母、下至子女，都是平平安安，運勢從此一帆風順。

▲生肖狗最旺妻。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



第一名：生肖狗

艾菲爾老師說，肖狗男可說是生肖中的最佳老公，是天生的暖男老公，就算跟愛人吵架，也很快就主動低頭合好。而婚後肖狗男非常顧家，什麼事都以老婆、小孩為第一優先，且肖狗男天生財運好、命也好，婚後很快事業就能發達興旺，更能讓這份財氣影響老婆，使老婆事業大好，就算老婆不用出門工作，也能靠投資理財得到一筆私房錢，更別說肖狗男還會把錢財全都交給老婆管了。「都說貧賤夫妻百事哀，但嫁給肖狗男，之後人生可說是不必為錢煩惱了」。