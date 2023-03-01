驚悚片！19歲男婚禮熱舞突「時間暫停」　僵硬3秒倒地亡

記者黃翊婷／綜合報導

來自印度馬哈拉什特拉邦的19歲青年穆蒂亞姆（Mutyam）日前在親戚的婚禮上開心熱舞，沒想到跳到一半突然靜止不動，接著面朝下倒地，把正在錄影的親友嚇了一跳，趕緊將人送醫急救。院方表示，穆蒂亞姆在到院前已經死亡，初步研判可能是死於嚴重的心臟驟停。

▲穆蒂亞姆跳舞跳到一半突然倒地。（圖／翻攝自推特／@AhmedKhabeer_）

根據印度《The News Minute》報導，穆蒂亞姆2月25日從馬哈拉什特拉邦前往泰倫迦納邦參加親戚的婚禮，他在婚禮上開心熱舞，隨著音樂律動，大約35秒之後，他突然靜止不動，整個人僵硬了3秒，便以面朝下的姿勢僵直倒地，把前方正在錄影的親友嚇了一跳。

婚禮賓客見狀趕忙將穆蒂亞姆送往拜恩薩的醫院急救，無奈還是來不及挽回一命。院方表示，穆蒂亞姆在到院前已經死亡，初步研判應該是死於嚴重的心臟驟停。

其實，類似的事件2月23日也曾發生過一次。一名24歲警察在印度中部城市海得拉巴某健身房健身時，因為心臟驟停突然倒下，其他人見狀立刻上前幫忙，還有人朝他潑水，但發現他都沒有反應，於是立刻把人抬起來送醫，無奈最終還是宣告不治。