驚悚片！19歲男婚禮熱舞突「時間暫停」　僵硬3秒倒地亡

記者黃翊婷/綜合報導

來自印度馬哈拉什特拉邦的19歲青年穆蒂亞姆(Mutyam)日前在親戚的婚禮上開心熱舞,沒想到跳到一半突然靜止不動,接著面朝下倒地,把正在錄影的親友嚇了一跳,趕緊將人送醫急救。院方表示,穆蒂亞姆在到院前已經死亡,初步研判可能是死於嚴重的心臟驟停。

▲穆蒂亞姆跳舞跳到一半突然倒地。(圖/翻攝自推特/@AhmedKhabeer_)

根據印度《The News Minute》報導,穆蒂亞姆2月25日從馬哈拉什特拉邦前往泰倫迦納邦參加親戚的婚禮,他在婚禮上開心熱舞,隨著音樂律動,大約35秒之後,他突然靜止不動,整個人僵硬了3秒,便以面朝下的姿勢僵直倒地,把前方正在錄影的親友嚇了一跳。

婚禮賓客見狀趕忙將穆蒂亞姆送往拜恩薩的醫院急救,無奈還是來不及挽回一命。院方表示,穆蒂亞姆在到院前已經死亡,初步研判應該是死於嚴重的心臟驟停。

其實,類似的事件2月23日也曾發生過一次。一名24歲警察在印度中部城市海得拉巴某健身房健身時,因為心臟驟停突然倒下,其他人見狀立刻上前幫忙,還有人朝他潑水,但發現他都沒有反應,於是立刻把人抬起來送醫,無奈最終還是宣告不治。

19-Year-Old youth Dancing At Wedding Collapses, Dies. The tragic incident took place in Nirmal District of Telangana where Mutyam who had come from Maharashtra suffered a heartattack while dancing.

pic.twitter.com/r9028k7pF5