蔥油餅老闆娘「300搓成200」　鍵盤柯南揪出最大破綻！打臉道歉文

記者崔子柔／綜合報導

宜蘭某蔥油餅店老闆娘遭指控，在收錢時故意將收到的3張百鈔搓掉1張，再向客人多要，引起軒然大波，店主的女兒昨（28）日則發文道歉說是誤會，不過不少網友不領情，揪出一點「不打自招」。

一名女網友27日在Dcard發布影片指控，家人總共拿3張百鈔付錢，但老闆娘接過後說「少一張100」，家人回應說掉了，老闆娘看了地板堅稱沒有，家人只好再補1張百鈔，後來又在攤販的櫃子下看到那張百鈔，老闆娘才道歉，事後回去看影片發現老闆娘「手法太純熟，不太像不小心的」。

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▲蔥油餅老闆娘的動作惹議。（圖／翻攝自Dcard）



蔥油餅店主的女兒28日發文道歉，稱爸媽已經賣了10年的蔥油餅，從夜市到現在的店面，如果有投機的行為，絕對無法在地經營如此之久，媽媽也相當自責在製作餐點時，疏於確認收下的鈔票數目，才造成誤會。

道歉文曝光後，不少網友點出老闆娘在要找錢時，說「少一張100元」，但顧客的總金額是220元，如果她僅收到200元應該說「少20元」才合理，紛紛留言表示，「錢不夠會直接說少20，不會先找錢再說少100的啦，邏輯完全不通啊」、「店家直接不打自招」、「說少給100超怪」、「手裡拿了200幹嘛要跟客人要100不是補20塊」。

▲網友對於老闆娘的說詞感到質疑。（圖／翻攝自Dcard）



不過也有人說，「撇開動作確實讓人誤會，影片老闆娘先找了80，然後說少一百，因為原本以為原po給三百，其實老闆娘的問句沒有不合理」、「老闆娘應該是因為一開始說220，以為客戶給300（都是紙鈔），才會直覺想說是不是少給一張不然正常會有零錢」。