「25年新光三越分店」正式落幕　在地人擠爆送別

記者陳俊宏／綜合報導

經營25年的新光三越「桃園大有店」，在2/28下午4時正式畫下句點，也讓現場湧入大批民眾送別。在地人感嘆，感謝25年來的服務，有很多回憶在裡面。

台灣最大連鎖百貨新光三越，「桃園大有店」是繼2018年收掉新竹店之後，第二間關門的門店。桃園大有店已在地經營25個年頭，前身為八百伴百貨公司，在台北信義新天地、台中中港店與台南新天地尚未開業時，曾是樓地板面積最大分店，也是桃園市現存時間最久的百貨公司，在大有店關店後，新光三越桃園據點僅剩9200多坪的桃園站前店。

▼新光三越「桃園大有店」2/28正式落幕。（圖／翻攝「新光三越 桃園大有店」臉書）

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新光三越「桃園大有店」在臉書說，感謝您對桃園大有店的支持與愛護，3/1起將由「新光三越桃園站前店」及「桃園青埔新光影城」，持續為您提供更多元的服務與購物體驗，也請您繼續支持、指教，在此獻上最深的祝福與感謝，謝謝！

許多在地人留言，「再會了，不管以後建築物有什麼改變，會永遠記得曾經新光三越陪伴著大有商圈的發展」、「謝謝長久以來的陪伴」、「孩子們一個個在這邊成長，謝謝新光大有店有我們一家將近30年的回憶。」

新光三越表示，桃園大有店因對應未來佈局的策略考量，所以決定結束營業，未來仍看好桃園市場潛力，會繼續尋求桃園市場的新發展，目前由桃園站前店及桃園青埔新光影城商場，為大桃園地區的顧客提供服務。