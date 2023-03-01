宥勝1周只工作2天回歸家庭　竟是因為ChatGPT「陷入強烈焦慮」

▲宥勝宣布未來1年要當家庭主夫。（圖／翻攝自臉書／宥勝之旅）



記者崔子柔／綜合報導

藝人宥勝常在臉書分享生活，但在1月中後突然停更，令不少粉絲感到困惑，他直到上月23日才出面說明，決定未來1年全心陪伴孩子，昨（28日）晚又表示，真正讓他想這麼做的原因，是他在年初發現了「ChatGPT」（AI聊天機器人）。

宥勝在臉書發文指出，很多朋友以為他是擔心孩子課業落後，或是覺得他想休息喘氣，但其實真正的原因是他在年初發現ChatGPT後，心中的震撼難以言喻，「以至於我整個人陷入強烈的焦慮之中...因為我很清楚，以我現在淺薄的知識與經驗，完全不知道該為孩子的未來做什麼準備」。

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▲宥勝與妻子慈惠。（圖／翻攝自臉書／宥勝之旅）



宥勝提到，在語言、才藝、各類知識技巧在10年內都可能被AI凌駕的狀況下，他開始思考該如何帶孩子運用時間，協助孩子們在未來得到最大的幸福，他也曾和四周不同教育種類的家長討論，但當時消息太新，沒有人能與他交流。

宥勝最後和老婆慈惠討論，慈惠則對他說，「其實你一直在帶領我們家的方向，因為你總是看得比較遠，但不管能看多遠...你必須先瞭解你的孩子」，才讓他沉思一天後，決定退出沒有他也能運行的所有外務，並和經紀人協調，在未來一年內每周只外出工作2天，剩下的時間他必須好好融入孩子的內心世界。

宥勝指出，等到3月廣告拍攝結束後，慈惠會直接出國，他則正式開始擔任家庭主夫，「在這365天當中，我除了會負責家務，在家工作，並細細體會孩子學習的各種內容外，還是會一本初衷，與大家做各式各樣的心得分享」。