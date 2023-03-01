恐怖影片曝！他下車慘遭2惡犬咬死　警消揮斧驅狗也受傷

記者張靖榕／綜合外電報導

美國一名81歲男子日前到德州聖安東尼奧（San Antonio）探望親戚，卻慘遭鄰居2隻鬥牛梗衝出攻擊，撕裂過猛不幸死亡。警方出動多人圍捕2隻惡犬，過程中男子親戚和一名員警也受傷，此一事件再次引起鬥牛梗安全疑慮的討論。

▲老翁被2隻鬥牛梗狠咬致死。（圖／翻攝推特）

綜合外電報導，81歲老翁與74歲老婦於上周五（24日）下午抵達親戚家，老翁將車停妥後下車，沒想到遭遇2頭惡犬。鬥牛梗逃脫自家庭院衝向老翁，也對老婦展開攻擊，最終導致老翁傷重不治，老婦被送進加護病房急救。

警方表示當第一組消防員接獲通報趕抵現場時，鬥牛梗還在攻擊老翁，在地上拖行已渾身是血的老人家。2隻犬隻品種為美國斯塔福郡鬥牛梗（American Staffordshire terriers），是鬥牛梗品種中的一支，報導指出，事實上有第三隻未繫狗鍊的鬥牛梗，但據了解沒有參與攻擊。

警消持斧頭想拯救老翁，同時持捉捕棍與消防斧頭進行捉捕，過程中老翁的一名親戚以及一名員警受傷。目前3隻犬隻都被帶回動物收容機構，3隻都已被安樂死。

事實上這些犬隻已非第一次咬人，動物收容機構2年前就曾接獲通報，但因為受害者拒絕填寫相關資料，所方只能將其回歸原飼主。警方已逮捕31歲飼主莫瑞諾（ Christian Alexander Moreno）。