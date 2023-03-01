韓戰70年保存「上百瀕危物種」　神秘非軍事區Google街景能看了

▲Google發布一系列兩韓非軍事區內拍攝的瀕危動物照片。（圖／翻攝自Google藝術與文化）

記者王致凱／綜合報導

自從韓戰以來，分隔朝鮮半島的非軍事區（DMZ）幾乎沒有人類活動，讓當地數十年來自然生態蓬勃發展，如今已經成為瀕危野生動物的天堂。今年適逢兩韓停戰70週年，人們首次有機會透過Google街景一窺非軍事區的神秘面紗，欣賞許多珍稀野生動物的面貌。

根據《華爾街日報》（The Wall Street Journal）報導，2021年一份針對非軍事區的生態調查顯示，在非軍事區內生活著丹頂鶴、白枕鶴、麝香鹿、水獺、山羊等44種瀕臨滅絕動物。另外，非軍事區也是許多候鳥的繁殖地，附近的森林與河流還棲息著許多昆蟲，包括原本被認為已經在南韓滅絕的蜣螂。

近期，Google為了紀念韓戰停戰70週年，Google藝術與文化網站發布多張非軍事區內的瀕危物種照片。報導指出，這些照片都是在南韓軍方的許可下，於非軍事區和平民控制線內拍攝，除了野生動物外，任何人都能透過街景服務察看當地的360度全景，甚至可以聽到實地錄製的聲音，範圍包括韓戰時期的前線戰場，例如曾被聯合國部隊稱為「潘趣缽」（Punch Bowl）的亥安盆地。

報導指出，朝鮮半島非軍事區寬約4公里，全長約256公里，儘管當地仍遺留許多老式地雷和其他戰爭遺留物，但由於數十年來幾乎沒有人煙，也讓區域內成為許多鳥類、珍稀動植物的避難所。

有熟悉旅遊觀光情形的官員表示，其中部分地區已經可以向小團體觀光客開放，但由於近年Covid-19疫情大流行、惡劣天氣和兩韓軍事緊張加劇等影響，遊客進出仍會受到許多限制。

非營利組織「非軍事區生態研究機構」（DMZ Ecology Research Institute）負責人金勝浩（Kim Seung-ho，譯音）表示，「非軍事區代表了朝韓兩國的悲慘歷史，但對於生活在那裡的許多野生動物而言，那裡是一個難得的避風港。」

根據英國自然歷史博物館資料，目前在朝鮮半島非軍事區的8個區域已經發現6168個物種，而朝鮮半島的267種瀕危物種中，有102種仍棲息在當地。