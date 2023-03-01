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2023 WBC棒球經典賽就看中華電信！獨家多視角+多螢回看　Hami VideoA組10場免費收視

▲▼2023WBC,MOD,中華電信。（圖／中華電信提供）

▲2023 WBC棒球經典賽由中華電信MOD、Hami Video取得棒球經典賽網路獨家轉播權。（圖／中華電信提供，下同）

生活中心／綜合報導

棒球迷期待已久的2023 WBC棒球經典賽將於3月點燃戰火！今年球賽在台灣台中洲際棒球場、日本東京、美國佛羅里達、亞利桑納四地開戰，賽事現場熱情令人著迷，電視轉播有更多細節、珍貴畫面回放熱血沸騰，今年的精彩賽事由中華電信MOD、Hami Video取得棒球經典賽網路獨家轉播權，轉播全47場賽事、獨家官辦熱身賽，與聯盟自辦熱身賽。

▲▼2023WBC,MOD,中華電信。（圖／中華電信提供）

▲中華電信全台獨家多視角轉播2023 WBC棒球經典賽，帶來刺激的投打對決。

3月可說是全球熱血棒球季，棒球賽從月初延續到月底，3/5~3/6將在斗六棒球場由MOD和Hami Video轉播4場官辦獨家熱身賽，由荷蘭、義大利與國內中華職隊勁旅較勁，緊接著3/8~3/22正式比賽，每一場都是強強對決，身為專業體育賽事轉播平台，中華電信做足準備，將科技結合轉播內容，不但提供熱點回看（MOD），中華隊預賽還有4K多視角服務，讓球迷感受史上最強啦啦隊應援視野，隨時掌握投打對決畫面，彷彿親臨現場般緊張刺激。

▲▼2023WBC,MOD,中華電信。（圖／中華電信提供）

▲中華電信做足準備，提供多視角轉播、熱點回看、A組預賽免費看！

睽違四年的WBC棒球經典賽，全台球迷可以鎖定MOD、Hami Video運動館、電視館；掌握Live賽事，也可以關注中華電信MOD、Hami Video粉絲團，加入最新賽事討論圈。

棒球迷們，觀看正版不用花大錢，2/24-3/31賽事期間，新租MOD搭配Hami Video運動館，每月只要149元，申請網址：https://reurl.cc/gZzlgR；中華電信網路門市成功申請新租MOD搭配自選餐（全選）及「影劇館+」，最高可享Hami Point 1,200點加碼優惠；Hami Video可以免費收視A組預賽10場賽事（手機、平板、電腦、及智慧電視）！申辦Hami Video運動館/電視館天數型方案，60天只要199元，一個帳號可以綁定三個裝置，讓你隨時隨地掌握戰況，不錯過任何一場精采比賽，WBC就看中華電信，期待再一次帶給台灣球迷感動！

WBC專區：https://reurl.cc/ZXjMRA

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