他海邊撿貝類「挖出蚌蠣精」重達1kg　實驗室一驗嚇壞：已活214年

▲他在海邊挖到「超巨大蚌蠣」，一驗年齡結果超驚人。（圖／翻攝自臉書／Gulf Specimen Marine Lab）

記者趙蔡州／綜合報導

美國佛羅里達州（Florida）一名男子帕克（Blaine Parker）日前到當地一處海邊撿拾貝類、螃蟹時，意外發現一顆長15公分、重達2.6磅（約1.18公斤）的超巨大蚌蠣。帕克事後把蚌蠣送到實驗室鑑定，結果發現這顆蚌蠣竟活了214歲。

根據Tallahassee Democrat報導，帕克日前與家人一起到佛州某處海灘撿拾貝類、螃蟹，準備煮一份海鮮雜燴讓全家人一起享用，結果意外挖出一顆超巨大蚌蠣，讓一家人看了相當興奮。

帕克表示，這一顆蚌蠣體型足夠大，光一顆就夠2個人吃，而且蚌殼也能當碗使用，「我們原本要吃掉牠的，但我們想了一下，覺得牠可能很特別，所以最後決定放過牠」。

帕克平日在當地一間海洋實驗室擔任研究員，他事後把這一顆蚌蠣帶到實驗室鑑定，發現長15公分、重達2.6磅，且至少有214歲。蚌蠣是北大西洋相當常見的商業貝類，一般重達半磅（約226克），長2.8到4.3英寸（約7至10公分）。

▲實驗室檢驗這一顆蚌蠣後，發現其年齡達到214歲，可能出生於1809年。（圖／翻攝自臉書／Gulf Specimen Marine Lab）

帕克指出，蚌或蛤蜊在成長的過程中，外殼跟樹一樣會形成年輪，科學家常以此來分析其年紀，由於這顆蚌蠣共有214個年輪，代表其可能出生於1809年，跟美國第16任總統林肯同年，他就決定把蚌蠣命名為「亞伯-貝類林肯」（Aber-Clam Lincoln）。

實驗室表示，「貝類林肯」是有紀錄以來年齡第4大的蚌蛤類生物，目前已知最年長的蚌蛤類生物是一顆被稱作「明（Ming）」的北極蛤，確定年齡為507歲。

帕克與實驗室人員討論後，決定把「貝類林肯」放回原本棲息的海域。他說，「我們認為，牠在圈養的環境中不會過得很好，而且我認為，牠有權留在外面生活」。