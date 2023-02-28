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228事件76週年紀念　張麗善：守護台灣自由民主和平

▲雲林縣政府今日於古坑228紀念公園，舉辦「雲林縣政府二二八事件76週年紀念活動」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府今日於古坑228紀念公園，舉辦「雲林縣政府二二八事件76週年紀念活動」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

為悼念228受難者，雲林縣政府今(28)日於古坑228紀念公園，舉辦「雲林縣政府二二八事件76週年紀念活動」，縣長張麗善、副縣長謝淑亞率領縣府一級主管出席，古坑鄉長林慧如、莿桐鄉長廖秋蓉也到場參與，與受難者家屬共同獻上百合花悼念受難者英魂。

追思紀念活動由基督長老教會嘉義中會許順德牧師帶領全體與會人員為受難者追禱，受難者家屬於碑前共同敲響和平鐘聲、獻上百合鮮花，表達對二二八受難者追思，施放象徵自由的和平鴿氣球。

雲林縣長張麗善表示，二二八事件已歷經76年，除緬懷感恩先進前輩犧牲，亦為現今自由民主及和平奠定基礎。二二八這天，不只是為了悼念當年的受難者，更重要的是化解仇恨、撫平歷史傷痛，希望共同生活在這片土地的人民，可以不分族群、不分你我，懷抱自由、寬容、愛台灣的信念，一起守護台灣彌足珍貴的和平。

台灣基督長老教會嘉義中會副議長許順德牧師指出，「歷史可以被原諒，但不能被忘記」，這也是為什麼228事件已經76周年，今天大家仍然聚在這裡，就是為了再一次提醒大家，也讓子孫瞭解這段歷史，期待透過這個歷史的教訓，可以不再讓相同的悲劇在台灣發生。

▲雲林縣政府今日於古坑228紀念公園，舉辦「雲林縣政府二二八事件76週年紀念活動」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲基督長老教會嘉義中會許順德牧師帶領全體與會人員為受難者追禱。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 

 


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