BBC揭傑尼斯恐怖性醜聞！逼15歲藝人陪睡口愛　社長逝世3年沒人敢報

▲BBC下月將播出《掠奪者：J-Pop的秘密醜聞》，內容可能與喜多川和旗下藝人的性醜聞有關。（圖／翻攝自BBC官網）

記者葉睿涵／編譯

英媒BBC最近擲出震撼彈，宣布公司將在下周播出內容驚人的紀錄片《掠奪者：J-Pop的秘密醜聞》（Predator: The Secret Scandal of J-Pop），揭露日本偶像帝國「傑尼斯事務所」與其已故社長喜多川強尼（Johnny Kitagawa）被掩蓋了半世紀的性醜聞真相。

據BBC報導，日本被譽為「偶像男團製造機」的傑尼斯事務所，雖然一手捧紅了木村拓哉所在的SMAP、嵐等國民天團，將無數少年打造成傳奇巨星，但已故社長喜多川過去半個世紀也不斷被旗下藝人指控涉嫌性虐待。儘管喜多川如今已逝世超過3年，但日本媒體仍忌諱於他的地位，不敢報導相關新聞。

▲儘管喜多川早已在2019年逝世，但日媒至今仍不敢報導他的性醜聞。（圖／CFP）

BBC同時宣布，公司將播出爆炸性紀錄片《掠奪者：J-Pop的秘密醜聞》，由記者阿扎爾（Mobeen Azhar）揭開作為J-pop偶像令人窒息的真相、喜多川對媒體的影響，以及日本媒體對喜多川惡行視而不見的殘酷後果。這部紀錄片的片長為59分鐘，並將於3月7日在BBC TWO頻道播出。

事實上，此前就有不少傑尼斯偶像出面自曝曾被喜多川性侵。去年11月，曾在傑尼斯旗下準備出道的岡本Kauan爆料，他15歲加入傑尼斯後，就多次被喜多川叫到房間「陪睡」，而且公司的人似乎也對此習以為常，還說出「終於到你了，加油啊」等話語，讓他難以接受。

岡本Kauan透露，喜多川會在房內撫摸男童的大腿和手淫，而自己則被迫幫高齡81歲的喜多川口交。他也指出，當時年紀輕輕的他，在喜多川如此有影響力的人面前根本不敢反抗，只能強忍淚水照做，還爆料自己曾與King & Prince成員平野紫耀一起受害，自己手上甚至還有部分被性侵時的影片。