飛機「半空中繞一圈」原因曝光！　乘客驚喜大讚：機長超棒

▲乘客衝飛機窗戶外看見絕美極光。(圖/翻攝自推特)



記者張方瑀/綜合報導

英國上空近兩日出現罕見極光,吸引民眾爭相朝聖,而有一架從冰島準備飛往英國的班機,機長為了讓機上左右兩側的乘客都能親眼看到極光,直接在半空中讓飛機迴轉一圈,乘客驚喜大讚,「機長好棒,真的是太幸運了!」

Big thanks to the @easyJet pilot of EZY1806 from Reykjavik to Manchester who did a 360 fly by mid flight to make sure all passengers could see the incredible Northern Lights pic.twitter.com/A4CHi9Hqgo

航班追蹤網站Flightradar24顯示,英國易捷航空(EasyJet)一架由從冰島飛往英國曼徹斯特的班機,突然在半空中掉頭迴轉一圈後,才繼續往目的地飛行。由於當時正值英國上空出現罕見極光景象,因此Flightradar24表示,「機長這麼做的原因可能是為了讓飛機兩側的乘客都能看見極光。」

An @easyJet flight just made a 360 turn over the North Sea. The Northern Lights are very strong tonight as well, so the reason was probably to allow passengers on both sides of the aircraft to see the fantastic #AuroraBorealis

https://t.co/IVJ81cqRKM pic.twitter.com/5cY8Hr2tPZ