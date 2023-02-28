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加拿大跟進限制TikTok　各國祭禁令開鍘一覽

▲▼抖音,tiktok。（圖／路透）

▲加拿大27日成為最新一個禁止在政府裝置上使用中國短影音應用程式TikTok的國家。（圖／路透）

中央社華盛頓27日綜合外電報導

加拿大今天成為最新一個禁止在政府裝置上使用中國短影音應用程式TikTok的國家，認為這個社群媒體平台對隱私和安全存在「令人無法接受」程度的風險。

此舉凸顯愈來愈多遊說團體反對北京字節跳動（ByteDance）這款社群媒體應用程式，理由是擔心這家公司與中國政府關係密切並掌握全球用戶數據。

路透社整理出以下部分或完全禁止TikTok的國家和實體：

● 印度
印度2020年6月宣布全面禁用TikTok和另外數十款中國開發的應用程式（App），聲稱它們可能危害國家的安全和完整性。

● 阿富汗
阿富汗正在研議禁止TikTok和熱門對戰手機遊戲「絕地求生」（PUBG），目前掌權的塔利班（Taliban）聲稱這些應用程式會讓阿富汗年輕人「誤入歧途」。

● 巴基斯坦
巴基斯坦至少4度禁止TikTok，政府稱這款應用程式存在不道德和不雅的內容。最近一次禁令於去年11月結束。

● 台灣
台灣限制公部門的資通訊設備及所屬場域使用TikTok和其他一些中國開發的App，並於2022年12月對TikTok展開調查，原因是這款社群媒體應用程式涉嫌在台非法經營。

● 美國
美國國會2022年12月通過法案，禁止在聯邦設備上使用TikTok。

● 美國教育機構
波伊西州立大學（Boise State University）、奧克拉荷馬大學（University of Oklahoma）、德州大學奧斯汀分校（University of Texas-Austin）和西德州農工大學（West Texas A&M University）等學校禁止在學校設備和Wi-Fi無線網路使用TikTok。

● 美國各州
德州、馬里蘭州、阿拉巴馬州和猶他州等超過25州已下令禁止雇員在政府設備上使用TikTok。

● 歐洲聯盟執行委員會
基於網路安全考量，歐盟執委會已發布命令，禁止職員在裝有公務應用軟體的手機等私人裝置上使用TikTok。

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