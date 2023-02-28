澤倫斯基替身疑曝光！俄媒稱「連見拜登的也是他」　烏方揭露真相

▲俄媒聲稱他們找到了澤倫斯基的替身，卻遭烏方打臉。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

俄羅斯主播索洛維約夫（Vladimir Solovyov）近日質疑，烏克蘭總統澤倫斯基擁有一名長得與他極為相似的替身，因此他才能英勇出訪巴赫穆特或赫爾松，甚至在基輔會見美國總統拜登時，出現在大眾眼簾的同樣也是替身。不過烏克蘭隨後打臉揭露，俄方所謂的「替身」其實只是澤倫斯基的貼身保鑣。

綜合外媒報導，索洛維約夫最近在網上發布多個貼文與影片，根據波蘭《事實報》的畫面指出，澤倫斯基出席公開活動時，身邊經常會出現一名長相和穿著都與他極其相似的男人，而且這名男子毫不避諱在媒體前曝光，甚至也不躲避鏡頭，公然與澤倫斯基一起出現在各個公開場合。

DOUBLE-TAKE: Uh-oh! Zelensky's latest blooper makes its slip on live television broadcast, where possible BODY DOUBLE fails in his ONE JOB of laying low, putting to question the reality of his heroic visits to Bakhmut and Kherson warzones - though the former actor/comedian's pic.twitter.com/wzA4C5UcOj — dana (@dana916) February 25, 2023

索洛維約夫指出，男子明顯是澤倫斯基的替身，而他之所以與澤倫斯基一同出席活動，是為了亂人耳目，讓人無法辨別哪個才是澤倫斯基本人，好讓總統避開暗殺危機。他還聲稱，澤倫斯基之所以能勇敢前往巴赫穆特與赫爾松前線，是因為真正出現的不是澤倫斯基，而是他的替身。

除此之外，索洛維約夫還秀出畫面，聲稱拜登2月20日訪烏時，與拜登會面的也不是澤倫斯基本人，因為基輔當局當時派出的正是這名總統替身。此後，有網友甚至認為，當天出現在大眾眼前的2人，不只澤倫斯基是替身，連拜登也有可能是替身，掀起輿論嘩然。

不過，這名親克宮主播的說法很快就被當地媒體打臉。烏克蘭獨立新聞社25日揭露，俄方所謂的「替身」其實只是澤倫斯基的貼身保鑣多內（Maxim Donet），而且這名男子早在2019年就已被任命為總統安全部門的負責人。

烏克蘭反虛假訊息中心也秀出照片，證明澤倫斯基20日在會見拜登時，多內本人也在場，只是2人當時相隔一定的距離，而且多內正穿著的是與澤倫斯基不同的軍服，抨擊俄國為了抹黑烏克蘭領導層，散播這則以俄國民眾為目標的假訊息。