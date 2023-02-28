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TikTok直播「狠甩老婆巴掌」千人看傻　男下場慘了！

▲▼TikTok,抖音。（圖／達志影像／美聯社）

▲西班牙男子TikTok直播中家暴妻子。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者林郁婷／綜合報導

西班牙北部城市索里亞（Soria）一名男子在TikTok直播中，狠甩妻子一個巴掌，目的只是在參加一個「對決」比賽，最後雖然妻子拒絕報案，但因為實況轉播，這名男子仍然被法院判處1年有期徒刑，並且未來3年必須遠離妻子1000英尺（約300公尺）以上，也不得聯絡。

根據《NDTV.com》報導，索里亞當地法院昨日裁定，這名男子對妻子施暴，判處1年有期徒刑，另外，要求他未來3年都必須遠離妻子300公尺以上，也不得與對方聯絡，並禁止男子在這段期間取得武器。

這起事件發生在上個月28日，TikTok上有個「對決」比賽，由1名女性及3名男性舉辦，透過直播方式呈現，最後由觀眾決定勝利者，而這名男子就是參加這個比賽，在直播中大力甩妻子巴掌，隨後妻子放聲大哭。

當地法院裁定，「被告當著數千人的面，公開、公開地毆打他的妻子，目的是破壞她的身體完整性，並在公共場合羞辱她。」

法院認為，「性別暴力犯罪無須受暴者自行報案，這些行為一旦罪證確鑿就該受到懲罰，現場直播掌摑就足以讓當局介入並保護受暴者，無論她是否自認是受暴者。」

警方也曾因接獲「被告和妻子發生爭執」報案，而前往這對夫妻住處，因此即使這次受暴妻子拒絕提告和出庭，法院也認為「持續性的虐待」確實存在。

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