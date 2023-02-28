27歲女被父母強迫嫁63歲老翁　悲慘「爺孫戀」結局神展開

▲印尼27歲女子安娜（Ana Amalia）在家人安排下，與63歲老翁埃門（Emen Hidayat）結婚。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

印尼一名27歲女子安娜（Ana Amalia）在TikTok分享了她和63歲老翁埃門（Emen Hidayat）之間的「爺孫戀」故事。安娜在2018年在父母的安排之下被迫嫁給埃門，當時她完全無法接受年齡相差36歲的婚姻，並表示他們的婚禮沒有微笑，只有眼淚。但是相處久了，安娜逐漸愛上了埃門，也感謝上天賜予她幸福的生活。

據《香港01》的報導，2018年，安娜在家人安排下，與63歲的老翁埃門結婚，當時安娜完全無法接受年齡比她大36歲的埃門，直言「2018年12月我們結婚了，沒有化妝，沒有微笑，只有眼淚」，而2人的婚禮亦簡約地進行，只宣讀誓詞沒有舉行其他活動。且新婚生活令安娜相當痛苦，形容是「人生中最悲慘」時刻。

再加上埃門還有2個跟前妻生的孩子，年紀都大她許多，他們起初都不同意這段「爺孫戀」，但現在安娜已經與繼子建立了良好的關係。她也強調自己不是為了財富而嫁給老男人，而是被迫結婚，之後她也嘗試學習如何成為好妻子，並在相處過後漸漸接受了丈夫，盡力愛自己的家人。她說，不管神賜給哪個伴侶，都要好好接受，當接受了神的旨意，幸福就會來臨。

安娜的故事也引發了網友的熱議，有些人認為她被家人安排婚姻是一種悲劇，也有人質疑她與埃門結婚的動機。然而，安娜只希望大家能夠接受神的旨意，也期許自己不要在意別人的批評，因為丈夫對她來說依然是天堂。

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