路透：白宮下令30天內「全面刪除TikTok」　聯邦機構禁止登入網站

▲海外版抖音TikTok遭美國聯邦政府單位全面禁用，白宮下令30天內移除程式。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國國會去年底針對自中國興起的軟體TikTok通過禁令。路透社獨家報導指出，白宮27日在一份備忘錄指示，要求美國所有聯邦政府機構與人員在30天內，從手機與系統中全面刪除TikTok應用程式，並禁止訪問其網站。此前，加拿大、歐盟與台灣也都祭出禁止在官方設備上使用TikTok的類似規範。

根據路透社看到的一份指導備忘錄，美國行政管理和預算局局長楊恩（Shalanda Young）向各單位下達指示，「為了確保美國資訊安全，所有聯邦機構必須從手機和系統中刪除TikTok，並禁止網路數據登入其網站」，另外還得在90天內透過合約解決IT供應商使用TikTok的問題，所有新招標案也必須在120天內加入對TikTok的禁令條款。

▲TikTok在美加、歐盟與台灣官方單位受到限制。（圖／路透）

報導指出，美國國會去年12月投票通過禁止聯邦雇員在政府設備上使用TikTok，當時國會給出60天的時間，要求拜登政府發布指令。但在禁令通過之前，包含白宮、國務院、國防部和國土安全局等許多美國政府單位已經先行宣布禁用。美國聯邦首席資訊安全官德魯沙（Chris DeRusha）表示，這項指導方針是政府長期承諾「保護數位基礎設施與美國人民安全和隱私」的一環。

路透表示，此前，包含加拿大、歐盟、台灣與美國半數以上州別都採取了類似措施，雖然這項禁令只影響TikTok在美國的一小部分用戶，但卻是強烈呼應了徹底禁用TikTok的呼聲，尤其是在最近幾周「中國氣球事件」加深美國國家安全憂慮的背景下。

▲TikTok母公司為北京字節跳動（ByteDance）。（圖／路透）

美國眾議院外交事務委員會28日將針對一項立法進行投票，若此法案通過將賦予拜登政府在所有美國電子設備上全面禁用TikTok的權力。外委會主席、眾議員麥考爾（Mike McCaul）表示，「任何在他們的裝置下載TikTok的人，都給了（中國共產黨）打開一個獲取他們個資的後門。」

對於國會對TikTok的禁令，大型非營利組織「美國公民自由聯盟」（American Civil Liberties Union）已表達反對立場。隸屬於北京字節跳動旗下的TikTok先前曾表示，資安擔憂是因假訊息而起，也否認公司利用TikTok應用程式監視美國人，但目前並未針對白宮備忘錄發表新的回應。