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日溫泉旅館1年只換2次水！　竟是社長「聖旨」：客人少不准換

▲泡湯,溫泉（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲日本一間溫泉旅館被爆溫泉浴池1年只換2次水，含菌量超標3700倍。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者王佩翊／編譯

日本福岡縣筑紫野市的溫泉旅館「二日市溫泉・大丸別莊」因有顧客造訪後罹患退伍軍人病，隨後被抓包館內溫泉1年竟只換過2次水，且設施中軍團菌超標。旅館社長28日正式召開記者會對於此次事件謝罪道歉，而他也坦言，是自己下令讓員工不要換水，「因為客人不多，不換也沒關係」，沒有意識到軍團菌的嚴重性。

根據《西日本電視台》報導，日本福岡縣的《公眾浴場法》規定，連續多日使用的循環浴池每周至少要換1次水，並確保水內氯含量在一定程度。然而爆出換水風波的大丸別莊2022年8月在保健所的水質抽查中，被驗出浴池水的軍團菌竟達到標準值的2倍。

儘管館方當時就將溫泉水換掉，但是在同年11月的複查中，非但沒有改善，甚至再度被驗出軍團菌嚴重超標，足足是標準值的3700倍。保健所隨即深入調查，才發現溫泉旅館每年只換2次水，甚至還將換水紀錄造假。

大丸別莊社長山田真28日上午召開記者會時表示，「新聞報導的一切都是事實，是我方的重大疏失，我對於福岡縣民與來自全國的顧客深感抱歉。」當場謝罪道歉。

在被問到為何不換水時，山田真坦言，自己以為軍團菌到處都有，是個很普通的菌種，並不知道會造成嚴重後果，且溫泉是流動水，才會沒有放在心上。而他也表示，自從新冠疫情爆發後，生意大受打擊，因此就告訴員工，「反正客人也不多，不換水也無妨。」山田自認對於法律的認知太淺，沒有深刻考慮到可能會造成的後果。

事實上，日本過去也曾發生有旅客在其他縣市的溫泉旅館泡湯後感染軍團菌死亡的事件。而大丸別莊不但沒有按照規定每周換水，甚至也沒有在溫泉中加入氯。對此，山田真竟表示，「因為我不喜歡氯的味道，所以才叫員工不要加。」

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