英國罕見出現絕美極光！今晚還有一波　連倫敦都能看見

▲歐洲低緯度地區出現絕美極光。(圖/達志影像/美聯社,下皆同)



記者張方瑀/綜合報導

英國26日晚間出現罕見極光美景,最遠到倫敦南部都能清楚看見,預計在當地時間27日晚間還能持續看到。

根據英國氣象局(Met Office)說法,在如此低緯度的地區能看到極光,主要是太陽大氣中的日冕洞(coronal hole),在太陽的磁場中形成了一個物質密度較稀薄的空洞地區,導致有比平常更多的太陽風從日冕洞吹出。

If you’re in Scotland, Northern Ireland or northern England and have clear skies LOOK UP NOW!!!



One of the most spectacular aurora shows ongoing pic.twitter.com/iCzXsUkl5K