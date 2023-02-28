土耳其規模5.6地震1死逾百傷　「大樓整棟崩塌」煙塵炸出

記者詹雅婷／綜合報導

土耳其百年毀滅性強震3周後，該國東南部27日發生規模5.6地震，造成1人死亡、110人受傷，地震衝擊力道使原本已受損的部分建築物坍塌，至少29棟房屋倒下。

▲馬拉蒂亞省27日發生規模5.6地震。圖為建築物倒塌後飄出的煙塵。（圖／路透，下同）

Several buildings have collapsed and dozens of people have been left injured after another powerful earthquake struck the city of Malatya in the south of Turkey.



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綜合路透、美聯社等報導，這起規模5.6地震震央位在馬拉蒂亞省耶希爾尤爾特鎮（Yesilyurt），震源深度6.15公里。在地震發生後，馬拉蒂亞街道早已受損的建築物倒下，瞬間煙塵瀰漫，淪為瓦礫堆，有的建築物直接壓在汽車上，救難人員持續進行搜救。

耶希爾尤爾特鎮一對父女進入4層樓受損建築物，想取回3周前發生規模7.8大地震當時所留下的財物，結果受困瓦礫堆下，還好幸運獲救。

就在本月6日，土耳其與敘利亞邊境發生規模7.8強震，馬拉蒂亞省也是重災區之一，土敘兩國超過5萬人罹難，光是土耳其就有18.5萬棟建築物倒塌或嚴重毀損。從地震發生到現在已發生超過1萬次餘震，土耳其內政部災害與應變管理署（AFAD）敦促民眾不要進入受損建築物，因為強烈餘震仍持續構成風險。