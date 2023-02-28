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女友「心情差」被逼著做愛　趁男友洗澡！直接砍斷他陰莖

▲▼印尼北蘇門答臘省28歲女子持刀砍下男友陰莖。（圖／翻攝自推特）

▲印尼28歲女子持刀砍下男友陰莖，遭警方逮捕。（圖／翻攝自推特，下同）

記者張寧倢／綜合外電報導

印尼北蘇門答臘省一名28歲女子上周六（25日）在飯店房間攻擊男友，原因是她以「心情不好」為由拒絕男友求歡，對方便威脅她要將兩人性愛影片散播出去，女子一聽暴怒，持刀砍下男友陰莖。男子重傷送醫，但目前尚不確定生殖器能否重新接回。

根據「detikSulsel」等印尼媒體報導，這對情侶年紀都是28歲，男子姓名字首縮寫為GO，女子則為AST，兩人25日入住蘇門答臘島西北岸港市實武牙（Sibolga）一家飯店，男友要求發生性行為，但女方因為覺得自己被男友先前說的一些話冒犯，心情不好所以拒絕求歡。男友因此威脅她要將兩人的性愛影片散播出去。

女子心生不滿，趁著男友脫下衣服準備去洗澡時，持刀刺向對方下體，直接切斷了男友的陰莖。飯店人員謝瑞加爾（Evi Wahyuni Siregar）表示，事發後女子向他請求醫療援助，而當時她的男友正在大量流血，但在這之前都沒有聽到房內傳出任何聲音。當地媒體指出，凶刀是受害男子帶在身上的，他因為失血過多，目前仍在加護病房中接受治療，暫時不清楚能否接回被切斷的生殖器。

▲▼印尼北蘇門答臘省28歲女子持刀砍下男友陰莖。（圖／翻攝自推特）

▲行凶女子後來供稱，自己經常被男友威脅要流出性愛影片。

實武牙警察局長拉賈爾加（Taryono Rajarja）表示，警方在晚間7點30分接獲報案，隨後逮捕並拘留了女性嫌疑人，她在審問中表示兩人已經交往約7個月。警方刑事調查組負責人奈恩戈蘭（Dodi Nainggolan）則說，嫌疑人後來供稱她最近發現男友隱瞞已婚事實，她不甘當小三，想分手卻經常被他威脅要把性愛影片流出，才會狠下心犯案。若犯罪行為屬實，女子最高可能被判5年徒刑。

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