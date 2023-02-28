新娘婚禮心臟病發亡！親妹「代打上陣」出嫁　姊夫秒變尪

▲新娘的妹妹莫名其妙就被嫁給姊夫。（示意圖／取自免費圖庫Wunderstock）



記者王佩翊／編譯

印度一名新娘在自己的婚禮上心臟病發暈倒，送院後仍不治身亡。然而當她離開會場後，她的父親並未取消婚禮，反而讓新郎改娶自己的另一個女兒，並連忙讓新娘的妹妹穿上禮服，完成婚禮。

根據《每日星報》報導，印度古吉拉特邦納里村日前舉辦了一場婚禮，新郎維沙爾與新娘赫塔爾原本要在這場精心準備的婚禮上共許一生，然而婚禮才開始沒多久，赫塔爾突然感到頭暈，隨後就暈倒了，赫塔爾的親友立刻將她送往醫院。

▲新娘妹妹被父親要求代打上陣。（示意圖，非當事人／取自免費圖庫Pixabay）



送院治療後，醫師表示，赫塔爾是心臟病發，然而經過搶救後，她仍未能撿回一條命。在歷經新娘病逝的突發事件後，赫塔爾的父親拉索爾不但沒有取消婚禮，反而還建議新郎維沙爾迎娶他的另外一個女兒。最後拉索爾讓赫塔爾的妹妹穿上結婚禮服，並繼續這場「換了新娘」的婚禮。赫塔爾的遺體就這樣待著醫院的太平間內，直到這場原本應該屬於自己的婚禮結束。

另一方面，印度中央邦西羅尼市多年前也曾發生過新娘在婚禮上與被請來主持婚禮的牧師私奔的荒唐事件。該名牧師馬哈拉傑其實早就已婚並育有2個孩子，但是他與21歲的新娘卻偷偷發展婚外情長達2年，最終選在女方大婚之日私奔。兩人私奔時還不忘偷走價值15萬盧比（約新台幣5.5萬元）的珠寶以及3萬盧比（約新台幣1.1萬元）的現金。