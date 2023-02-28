新加坡外長：台海若爆衝突衝擊全球　影響更甚俄烏戰爭

▲新加坡外交部長維文。（圖／達志影像／美聯社）

中央社記者侯姿瑩新加坡27日專電

美中競爭加劇、台海局勢引發國際關注，新加坡外交部長維文說，美中都不希望發生軍事衝突，但誤判恐導致失控；若台海發生衝突，將衝擊全球且對星國影響更甚俄烏戰爭。

近年美中競爭加劇，雙方在軍事、科技與經濟領域相互較勁，且在南海、台灣等議題意見分歧。美中關係近期又因偵察氣球事件而再度緊繃。

談及美中緊張關係，維文（Vivian Balakrishnan）在新加坡國會表示，目前情況反映美國與中國之間缺乏戰略互信，雙方世界觀不相容、各自國內的壓力導致情況更糟。美中雙方都希望避免衝突，但沒有一方經得起被視為弱者，雙方深陷激烈的競爭關係。

對於美、中採取步驟降低在經濟、科技領域的相互依賴，維文指出，這可能對全球經濟造成負面影響，新加坡無可避免將遭受波及。

另一方面，維文表示，台灣海峽已成為「更加危險的衝突熱點」（a more dangerous flashpoint）。對中國來說，「台灣是中國一部分，台獨絕對是紅線」；但對美國及部分西方國家而言，台灣是他們需要保護的活躍民主政體，如同烏克蘭一樣；同時，在台灣有越來越多人認同自己是台灣人。

維文坦言，儘管美中都不希望台海發生衝突，但誤判可能導致以牙還牙的循環，或是危險失控的局面。台海若發生衝突，不僅會衝擊全球，也會對新加坡產生更直接的影響，更甚於俄烏戰爭。

維文強調，這不僅是因為台灣地理上比較靠近新加坡，也因為新加坡跟美國、中國及台灣的關係比跟俄羅斯、烏克蘭的關係還深。

他也說：「我們多次向美國及中國強調，新加坡與其他區域內的國家都希望與美、中維持良好關係，不希望被迫選邊站。」新加坡與其他許多國家一樣，希望美中達成權宜妥協（modus vivendi）。

去年8月時任美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，北京隨即加大對台軍事恫嚇做為報復手段，包括在台灣周圍實施大規模實彈軍演，共機飛越台灣海峽中線也幾乎成為常態，台海局勢進一步升溫。

新加坡近來多次對台海局勢表達關切。維文上週訪問北京期間與新上任的中國國台辦主任宋濤會面，除了重申新加坡「一中政策」，也表達向來支持兩岸關係和平發展的立場。