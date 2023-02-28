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松屋芝山店「每天改營業8小時」六日公休　老顧客崩潰：太扯了吧

▲台灣松屋9/28開幕！9款主食搶先看　牛肉飯比日本便宜 。（圖／記者黃士原攝）

▲松屋芝山店調整營業時間，幅度之大，引起老顧客熱議 。（圖／記者黃士原攝）

記者柯沛辰／綜合報導

日本知名平價牛丼品牌「松屋」近日發出公告，「芝山店」自3月1日起調整營業時間，未來週六、週日不營業，平日也僅在午餐、晚餐時段各營業4個小時。公告一出，立刻引發不少人討論。

松屋2018年登台，在新光三越南西三館B1美食街設立首間店面，但2021年8月底收掉「全台首店」，目前在台仍有台北西門町店、台北芝山店、行天宮店、民權西路店及新莊中平店等5間門市。

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不過，台灣松屋24日在粉絲專頁公布，芝山店3月1日起暫時調整營業時間，從原先每天23小時，改為周一到周五上午10點到下午2點、傍晚5點至晚上9點，周六日則不營業。

許多老顧客紛紛留言，「快餐店這營業時間合理嗎？」、「不能很晚去吃了」、「沒有早餐了，好傷心」、「太扯了吧」、「誇張欸這營業時間」、「尖峰時段店員人手真的不夠，但週六日不開店這就誇張了！」

有眼尖網友注意到文中的「暫時」二字，不禁推測起背後原因「應該是請不到人吧...」、「找不到人，景氣差吧」、「是不是請不到員工了」，還有人打氣「辛苦了，加油，早日恢復正常！」掀起熱議。

▼松屋公布芝山店調整後的營業時間。（圖／翻攝自台灣松屋）

▲▼松屋芝山店「每天改賣8小時」六日公休　老顧客崩潰：太扯了吧。（圖／翻攝自台灣松屋）

 
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