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美國財政部長葉倫「突襲造訪基輔」　宣布提供12.5 億美元援助

▲▼美國財政部長葉倫 （Janet L. Yellen） 27日突襲式訪問基輔。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國財政部長葉倫 （Janet L. Yellen） 27日突襲式訪問基輔。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

美國財政部長葉倫 （Janet L. Yellen）當地時間 27日突襲式訪問基輔，時間點就選在俄羅斯全面入侵烏克蘭1周年過後幾天，並且同時宣布提供12.5億美元（約新台幣383億）的經濟援助。這次訪問是美國高級經濟官員罕見的進入活躍戰區，用意在表明拜登政府致力於幫助烏克蘭保持政府職能的基本運作。

根據《紐約時報》報導，葉倫就像上周總統拜登一樣，突然出現在聖米迦勒廣場（St. Michael’s Square）為戰爭中的死難者獻花圈。她承諾「繼續讓克里姆林宮的非法戰爭付出沉重代價」，並稱讚烏克蘭人的勇氣。

葉倫會見烏克蘭總理什米加爾（Denys Shmyhal）並參觀了一所接受美國預算援助的學校，隨後將會晤總統澤倫斯基與烏克蘭央行行長。

▲▼葉倫（Janet L. Yellen）會見烏克蘭總理什米加爾（Denys Shmyhal）。（圖／達志影像／美聯社）

▲葉倫會見烏克蘭總理什米加爾（Denys Shmyhal）。（圖／達志影像／美聯社）

總統澤倫斯基在Telegram上發文表示，「自烏克蘭遭受入侵以來，美國一直在大力支持烏克蘭，不僅提供武器，還提供財政援助。我們真的很感激。」

葉倫上周表示，美國對烏克蘭的支持將是「持久和無條件的」，美國可以承擔經濟成本，尤其是考慮到這場戰爭的重要性。

葉倫當時強調，「這場戰爭正在對整個全球經濟產生不利影響，為烏克蘭贏得並結束這場戰爭提供必要的支持，這當然是我們不能不做的事情。」

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