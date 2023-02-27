對男友下藥「胸口貼麻醉止痛貼布」　她默默看著男友呼吸中止亡

▲日本一名女子（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者鄒鎮宇／綜合報導

日本東京板橋區一名女子讓男友服下肌肉鬆弛劑後，看到對方逐漸癱軟後，直接在胸口貼上麻醉止痛貼布，看著男友慢慢無法呼吸而亡。男子的遺體被發現後，經法醫相驗，男子的體內有過量的吩坦尼（Fentanyl）。目前警方已依傷害致死、違反麻醉藥物取締法將女子逮捕。

據《朝日新聞》報導，該名47歲無業女子2022年11月23日時，將交往多年的男友邀請至家中，並讓對方服下肌肉鬆弛劑，看到男友逐漸無法動彈而躺下後，女子拿起好幾片麻醉止痛貼布貼在男友的胸口，慢慢注視著男友因藥效無法呼吸而死亡。

隔日，與女子同住的親戚發現男子躺在房間中沒有生命跡象，立刻打電話報警。經法醫相驗後，確定男子體內有過量吩坦尼，認定是藥物中毒而死亡。

日本警方27日表示，目前已依法逮捕女子，而女子則向調查人員表示，「我以為他不會死」。

台灣衛生福利部的資訊指出，吩坦尼屬合成的類鴉片藥物，在台灣屬於第二級管制藥品，依據管制藥品管理條例規定，其只能由衛生福利部食品藥物管理署（下稱食藥署）製藥工廠負責其輸出、輸入、製造及販賣。

國內目前核准含Fentanyl的藥品許可證共計21張，Fentanyl的止痛效力比嗎啡高50至100倍，常用於手術麻醉、癌症末期病患、重度疼痛、慢性頑固性疼痛。Fentanyl副作用包含噁心、嘔吐、便祕、暈眩、嗜睡等，嚴重者會因呼吸抑制而導致死亡。

此案經臉書粉專「日本省錢小站」分享後，醫師杜承哲表示，「皮下緩釋型的貼片藥物，無論貼手臂上還是胸口，只要達到足夠的血液中濃度，Fentanyl都可產生呼吸抑制，跟貼的部位無關。」東村誠醫師也說，「那個不是普通的止痛貼布，是含有吩坦尼（Fentanyl）用來控制癌症的劇烈疼痛用的麻醉性藥品，在台灣是二級管制用藥，是不能隨意使用和取得的」。