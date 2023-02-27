日相：擬採購「美製戰斧飛彈」　最多400枚

▲1991年，美國威斯康辛號（USS Wisconsin）向伊拉克目標發射一枚戰斧巡弋飛彈。（資料照／達志影像／美聯社）



文／中央社記者楊明珠東京27日專電

日本政府為了擁有反擊能力，考慮向美國購買美製戰斧巡弋飛彈。日本首相岸田文雄今天首度表示，預定購買戰斧巡弋飛彈最多400枚。

日本每日新聞報導，岸田今天在眾議院預算委員會回答最大在野黨立憲民主黨籍眾議員後藤祐一質詢時表示，預定購買美國製戰斧（Tomahawk）巡弋飛彈的數量最多是400枚，這是日本的方針。

日本防衛省（相當於國防部）在2003年度預算案編列購買戰斧巡弋飛彈費用是2113億日圓（約新台幣480億元），在這之前防衛省認為如果說出購買數量，國防能力可能曝光，因此沒有公布；但在野黨要求岸田政府公布購買枚數。

日本政府想將戰斧巡弋飛彈當成反擊能力（敵基地攻擊能力）的手段。防衛省今天在預算委員會理事會因在野黨要求公開行使反擊能力的事例，因此彙整見解提出資料。

內容顯示，如果將因應各種情況的應對方法曝光，對方很可能採取反制措施等而危及國家安全，在安全保障上應盡量不公開，所以很難明示事例。

日本產經新聞本月13日報導，日本為了能早日獲得充分反擊能力，將集中投資引進美軍已有運用實績的戰斧巡弋飛彈，藉此建立阻止中國接近的「反介入/區域拒止」（Anti-Access/Area Denial，A2/AD）能力。

戰斧巡弋飛彈是美國於1970年代開發的一種長程、全天候、具有短翼，以次音速巡弋飛行的飛彈。

這是美國主力高度精準誘導型巡弋飛彈，射程長達約1600公里，使用全球定位系統（GPS）衛星的位置資訊等摧毀鎖定目標。1991年美國對伊拉克的「沙漠風暴行動」時，戰斧巡弋飛彈投入實戰，之後也用於多場實戰。