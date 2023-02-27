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巴西婦哭稱綁匪擄走「兒子」勒索5900元　網一看傻了：是布娃娃？

▲巴西婦女莫萊斯哭訴，她的「布娃娃兒子」遭人綁架。（圖／翻攝自TikTok）

▲巴西婦女莫萊斯哭訴，她的「布娃娃兒子」遭人綁架。（圖／翻攝自TikTok）

記者葉睿涵／編譯

巴西37歲婦女莫萊斯（Meirivone Rocha Moraes）聲稱，她的「兒子」遭人綁架後，綁匪向她索取了161英鎊（約新台幣5900元）的贖金，讓她陷入崩潰，但人們卻在她的TikTok影片中發現，她所謂的「兒子」和「丈夫」其實只是個布娃娃，讓不少網友對她深表同情。

據《鏡報》報導，過去常常抱怨自己交不到男朋友的莫萊斯，因為想要擁有一個能一起去參加舞會的舞伴，於是媽媽就幫她做了一個名為馬塞洛（Marcelo）的布娃娃，豈料莫萊斯卻對馬塞洛一見鐘情。

莫萊斯和馬塞洛「交往」了幾個月後，發現自己「懷孕」了，於是便在250名親友的見證下，於2021年12月18日和馬塞洛舉辦了婚禮。隔年5月，莫萊斯直播了她在家中誕下「兒子」馬塞利尼奧（Marcelinho）的全過程，現場還有醫生和護士，吸引逾200名網友觀看。

@meirivoneemarcelo som original - Meirivone Rocha

最近，莫萊斯在TikTok上傳影片，聲稱她收到了一張布娃娃被丟棄在廢棄建築角落的照片，宣布「兒子」馬塞利尼奧慘遭綁架，而且綁匪向她開口索取161英鎊的贖金，讓她陷入崩潰，「我害怕他們會把馬塞利尼奧燒死，我完全睡不著，而馬塞洛整晚都在喊兒子的名字」。

如今，辭掉工作的莫萊斯正到處張貼尋人啟事，希望人們可以幫助她找到布娃娃「兒子」，而她的親友也在尋找馬塞利尼奧。影片在網上曝光後，不少網友紛紛留言表示，他們很同情莫萊斯的遭遇，但也認為莫萊斯需要獲得專業的協助。

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