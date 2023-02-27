運豬貨車翻覆！10豬「跳車」逃跑亂竄　高速公路緊急封閉

記者王佩翊／編譯

日本一輛載著約100頭豬隻的貨車27日上午行經山口縣岩國市的高速公路時，突然發生翻覆。貨車往右側倒下後，約有10頭的豬隻當場「逃逸」，並在高速公路上遊蕩。受到該起事故影響，戶河內交流道至六日市交流道區間上下行一度暫停通行。

根據《廣島家族》報導，該輛貨車27日原本要將車上的100頭肉豬載到長崎縣，然而上午11時半經過山口縣岩國市的中國自動車道（高速公路）時，卻發生翻覆意外。從空拍畫面可以看到，整輛貨車往右翻覆，疑似是因為撞上中央分隔島。由於門鎖與車框被撞歪，有部分豬隻趁隙逃出來，並在路上行走。

60多歲的男性駕駛僅受到輕傷，但是目前還無法掌握豬隻的死傷情形。然而現場照片中可以看到，部分豬隻被擠壓在車下無法動彈，部分已逃出車外的豬隻身上則沾有血跡。

根據通報，約有10頭豬隻在事故發生後，出現在車道上。受此影響，戶河內交流道至六日市交流道區間上下行一度暫停通行。