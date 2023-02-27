運豬貨車翻覆！10豬「跳車」逃跑亂竄　高速公路緊急封閉

記者王佩翊／編譯
日本一輛載著約100頭豬隻的貨車27日上午行經山口縣岩國市的高速公路時，突然發生翻覆。貨車往右側倒下後，約有10頭的豬隻當場「逃逸」，並在高速公路上遊蕩。受到該起事故影響，戶河內交流道至六日市交流道區間上下行一度暫停通行。
根據《廣島家族》報導，該輛貨車27日原本要將車上的100頭肉豬載到長崎縣，然而上午11時半經過山口縣岩國市的中國自動車道（高速公路）時，卻發生翻覆意外。從空拍畫面可以看到，整輛貨車往右翻覆，疑似是因為撞上中央分隔島。由於門鎖與車框被撞歪，有部分豬隻趁隙逃出來，並在路上行走。
60多歲的男性駕駛僅受到輕傷，但是目前還無法掌握豬隻的死傷情形。然而現場照片中可以看到，部分豬隻被擠壓在車下無法動彈，部分已逃出車外的豬隻身上則沾有血跡。
根據通報，約有10頭豬隻在事故發生後，出現在車道上。受此影響，戶河內交流道至六日市交流道區間上下行一度暫停通行。
高速道路にブタ!? 大型トラック横転、積み荷のブタ逃げる 山口・岩国市（テレビ新広島）https://t.co/ClDCBakkvY— LINE NEWS (@news_line_me) February 27, 2023
「ブタが高速道路に出ている」トラック横転事故で通行止め 中国道（戸河内IC～六日市IC）https://t.co/ZNDycH6qY0— 公式(株)ツバメイータイム (@TSUBAME_ETIME) February 27, 2023
午前11時半ごろ、山口県岩国市の中国自動車道で、「トラックが横転しブタが高速道路に出ている」と通報がありました。
見えますね、三匹のブタさんが……！#交通安全#交通事故 pic.twitter.com/k441ZDrtNQ
【山口】高速道路をブタが…山口県岩国市の中国道で横転事故 ブタが逃げ出す（ＫＲＹ山口放送） https://t.co/ropOGal3BZ— picaさんの日常 (@ygt430jm4gtu) February 27, 2023
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