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防詐騙！林口警前進「銀髮進香團」遊覽車宣導　阿公阿嬤直呼讚

　▲▼ 林口警分局前進大賣場和進香團教導最新的詐騙手法，提升全民的識別詐騙能力。（圖／林口警分局提供）

▲林口警分局前進大賣場和進香團教導最新的詐騙手法，提升全民的識別詐騙能力。（圖／林口警分局提供）

記者戴上容／新北報導

近年來詐騙手法不斷推陳出新，導致民眾財產受到威脅，為提升全民識詐意識及防詐能力，林口警分局為了銀髮族，特地登上進香團的遊覽車，及利用與銀髮族共餐活動做宣導。阿公阿嬤們互動熱絡，紛紛討論起近來的詐騙手法。

林口警分局表示，除藉由在例行性臨檢場所時向民眾宣導反詐騙外，近期更於轄內各處積極推動反詐騙宣導活動，並透過各網路社群推播，提醒民眾警惕詐騙手法，共同守護財產安全。

為了讓民眾更容易接收到識詐訊息，特別選擇人潮聚集的林口捷運站及三井outlet賣場等處作為宣導場所，並出動可愛的警察大頭娃娃，吸引民眾目光，讓更多人了解詐騙手法及防堵方式，藉此提升防詐能力。

因為銀髮族往往是詐騙的主要受害者，林口警也為了銀髮族特地登上進香團的遊覽車及利用與銀髮族共餐活動做宣導。在遊覽車上員警透過播放「阿昭署長」日前拍攝的一系列反詐宣導影片進行說明，介紹了常見的詐騙手法，如「假冒公務人員詐騙」、「猜猜我是誰」等，提醒如何避免詐騙，宣導過程大家的互動都相當熱絡，並深獲好評，大大提昇警察形象。

▲▼ 林口警分局前進大賣場和進香團教導最新的詐騙手法，提升全民的識別詐騙能力。（圖／林口警分局提供）

林口警分局長詹志文表示，將會持續進行反詐騙的宣導活動，並且會不斷地用新的方式、場所，分層分眾，讓更多的民眾能夠接收到識詐訊息，提高防詐的能力，營造更加安全、更優質的生活環境。

▲▼ 林口警分局前進大賣場和進香團教導最新的詐騙手法，提升全民的識別詐騙能力。（圖／林口警分局提供）

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