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家暴男處死分居妻！車庫狂毆「41處鈍器外傷」　吊屍偽裝成自殺

▲▼命案現場。（圖／CFP）

▲澳洲男子巴沙姆殘忍殺害妻子後，被判處終身監禁。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／綜合報導

澳洲46歲男子巴沙姆（Adrian Basham）將妻子殘忍殺害後，將對方的死偽裝成自殺，堅稱自己是無辜的。幸運的是，他的惡行最終仍被法庭識破，同時還被判處終身監禁，讓現場所有人拍手叫好，就連他的親生女兒也不願原諒他。

綜合澳洲媒體報導，2017年8月，巴沙姆的妻子弗雷澤（Samantha Fraser）向法庭提出告訴，控告巴沙姆長期對她實施暴力，甚至還有過多次婚內性侵的經驗，並申請與丈夫分居。在弗雷澤鼓起勇氣反抗後，巴沙姆自覺丟盡了面子，於是決定要「處死」妻子。

2018年7月，巴沙姆趁妻子將3個孩子送到學校後，在他們過去共同居住的房子裡狠狠毆打弗雷澤，導致她身上出現41處不同的鈍器外傷。隨後，巴沙姆將弗雷澤吊在車庫的門上，把她的死偽裝成自殺後離去。弗雷澤的屍體是因遲遲未到學校接小孩而被發現。

儘管巴沙姆被捕後堅稱自己並未犯罪，甚至辯解自己離開時弗雷澤還活著，因此妻子的死和他無關，所幸陪審團並未被他的說辭蒙蔽，堅持巴沙姆必須為弗雷澤的死負責，而法官泰勒（Lesley Taylor）最終也判處巴沙姆終身監禁。

泰勒表示，「弗雷澤一直很怕你，甚至在充滿暴力和恐懼的婚姻度過了10年，而且她在死前48小時曾告訴朋友，她現在非常害怕，因為有人看到你出現在她家附近，但你卻為了不讓她舉發和離開你就對她痛下毒手，這種十惡不赦的行為根本是家暴的終極行為。」

法庭宣判結果後，現場響起了熱烈的掌聲，而弗雷澤的大女兒也樂見父親獲得應有的懲罰。她表示，「他殺了我的媽媽，同時還毀掉了我們的人生，我們很高興正義終於得到伸張。」

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