伊朗「女學生連環中毒」多城市數百人受害　可能原因曝光

▲伊朗首都德黑蘭以南約125公里的聖城庫姆（Qom）。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

伊朗爆發女學生連環中毒事件，最早始於聖城庫姆（Qom），接著蔓延到其他城市，數百人受害，部分學生甚至需要住院接受治療。衛生副部長帕納希（Younes Panahi）26日表示，這是有人蓄意毒害女學生，要讓提供女孩教育的學校關門。

綜合法新社、伊朗國際頻道報導，自從去年11月底以來，通報女學生呼吸道中毒的個案達數百例，大多數都出現在聖城庫姆。帕納希說明，已知用於毒害學生的化合物並非戰爭化學品，使用的化學製劑有一大部分是可治療的，但「在庫姆幾所學校的學生中毒後，發現有人想要讓所有學校關門，特別是女校」。

儘管教育部長努里（Youssef Nouri）先前宣稱，關於女學生中毒的消息純屬謠言，被送往醫院的學生擁有潛在疾病。但洛雷斯坦省副省長莫內米（Majid Monemi）指出，博魯傑爾德城市一所高中又有50名女學生被下毒。

2月14日，受中毒事件波及生病的學生家長聚集在一起，要求當局出面解釋；隔日，政府發言人賈赫羅米（Ali Bahadori Jahromi）表示，情報與教育部門正努力確認事發原因。到了上周，總檢察長蒙塔茲瑞（Mohammad Jafar Montazeri）下令進行司法調查。

截至目前並未有人被捕，政府尚未查明事發起因。不過部分媒體推測，這可能出自宗教狂熱份子之手，企圖阻止女孩上學。在伊朗去年反政府示威活動，多名10多歲女學生參與其中，許多人摘掉頭巾以示抗議。