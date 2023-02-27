女友床邊堆滿「隱眼山丘」嚇壞！釣出一堆受害者　崩潰喊：到處都是

▲女友床邊堆出一座隱形眼鏡山丘。（圖／翻攝自Reddit）



記者張方瑀／綜合報導

許多情侶剛開始住一起時，都必須重新適應彼此的生活習慣，但美國一名男子表示，他的女友的習慣實在是太噁心，原來對方每天睡前將拋棄式的隱形眼鏡拔下後，就會直接丟到床頭板的後方，某天他拉開床往下一看，地上已經出現一小座「隱形眼鏡山丘」，許多網友看到後也分享了類似經驗。

美國一名男子9日在網路論壇Reddit發文表示，他的女友每天都會戴日拋隱形眼鏡，但一整天結束後的做法，跟一般人不太一樣，女友沒有把它丟進垃圾桶裡，而是躺在床上後，隨手將拔下的隱形眼鏡往床頭板後方丟。

他某天拉開床頭一看，木頭地板連著牆壁的角落竟出現一座隱形眼鏡山丘，已經累積了不知道多少副隱形眼鏡堆積在那裡，讓他崩潰表示，「垃圾桶明明就在旁邊！」

網友看到後也紛紛留言表示，女友的習慣實在是太差，「她覺得隱形眼鏡會自己消失嗎？」、「她從來沒打掃過吧」、「怎麼會懶散成這樣」、「好噁心」、「她其他生活習慣還好嗎？」

也有網友分享類似的經驗，「我前室友也會到處亂丟隱形眼鏡，餐櫃、工作桌、浴室到處都是」、「室友搬出去後我打掃了他的房間，結果發現好幾片隱形眼鏡卡已經乾涸黏在木地板上」、「我和前女友分手快一年，家裡的角落還能發現她的隱形眼鏡」。

還有人分享了其他更噁心的生活習慣，「我前男友剪完指甲都不清，彈的到處都是」、「我某次打掃發現沙發底下都是指甲，真的快吐了！」