　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

18歲才識字！　他逆襲成為「劍橋史上最年輕」非裔教授

▲▼英國劍橋大學將於3月6日迎接該校史上「最年輕非裔教授」，37歲的教育社會學者阿代（Jason Arday）。（圖／翻攝cam.ac.uk）

▲37歲的阿代（Jason Arday）將成為劍橋大學史上「最年輕」非裔教授。（圖／翻攝cam.ac.uk）

記者吳美依／綜合外電報導

英國劍橋大學將於3月6日迎接該校史上「最年輕非裔教授」，37歲的教育社會學者阿代（Jason Arday）成長歷程非常勵志，他3歲被診斷自閉症類群障礙（ASD）及整體發展遲緩，11歲終於學會說話，18歲才識字並開始讀寫，但在家人支持及自己的不懈努力下，達成自己畢生渴望的成就。

阿代在倫敦南部的克拉珀姆（Clapham Town）出生長大，童年大部分時間都在語言治療師的陪伴下度過，學會說話前皆用手語溝通。他一度被告知，可能必須終生住在輔助照護機構，如今完全跌破大家的眼鏡。

阿代非常努力學習，獲得體育和紡織2張中等教育普通證書，之後才拿到BTEC高等文憑。後來，他前往薩里大學（University of Surrey）修習體育教育和教育研究，並受訓成為一名體育老師。

22歲那年，阿代開始考慮就讀研究所，於是向大學導師桑德里（Sandro Sandri）尋求指點，「桑德里告訴我，『我覺得你做得到，我覺得我們可以挑戰世界並且取得勝利。』回想起來，那是我第一次真正相信自己。從那一刻開始，我下定決心，專心致志。」

▲▼英國劍橋大學將於3月6日迎接該校史上「最年輕非裔教授」，37歲的教育社會學者阿代（Jason Arday）。（圖／翻攝cam.ac.uk）

▲阿代感謝母親利用音樂啟發自己的語言概念。（圖／翻攝cam.ac.uk）

阿代在母親臥室的牆壁寫下一系列人生目標，第三項就是「總有一天我會在牛津或劍橋工作」，他在超市半工半讀，並於利物浦約翰摩爾斯大學（LJMU）及布魯內爾大學（Brunel University London）先後取得2個碩士學位及1個教育學博士學位。2年前，年僅35歲的他成為格拉斯哥大學（University of Glasgow）教育社會學教授，也是當時英國最年輕的教授之一。

阿代接到劍橋錄取電話後，不敢置信地尖叫，「即使像我這麼樂觀的人，也不可能想到會發生這種事…太瘋狂了」，他感謝母親利用音樂協助自己發展語言概念，也希望自身經歷能夠啟發同樣來自弱勢背景或少數族群的人們，「一切都是有可能的。我知道我不一定很有天賦，但我知道我多麼想要它，也知道我多麼想要努力」。

不過，阿代也向《衛報》指出，這不應該僅僅取決於個人努力，整個高等教育體系也必須改變，「這個行業很大一部分的問題在於，它以非常不可持續的方式行事。它經常依賴非裔及少數族裔的專業和學術人士，但這些勞動沒有報酬也未獲認可」。

《每日郵報》指出，全英國約有2.3萬名教授，但其中僅155名非裔。除了阿代以外，劍橋大學則有另外5名非裔人士擔任類似職等的教職。

ET快訊
「5種鼻涕顏色」代表意義！　1情況恐鼻咽癌前兆
老公訂摩鐵　人妻一進房傻了！2萬人見亮點笑歪
救命雞蛋來了！農委會證實
快訊／台9線重大車禍　轎車撞爛2男不治
快訊／桃園工業區大火！濃煙數公里外可見
柯震東破相後首露面！最新傷勢曝光
25歲毒梟「整成韓國歐巴」　通緝3個月找不到人

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

醫師假冒總統侄兒求職！履歷附「總統推薦信」　狂打電話逼錄取

兒童性侵犯在獄中遭殺！兇手竟是「同寢室友」　曾連續殺害7人

BBC直擊！烏軍攻擊直升機出任務　「想活著回來，最好低飛」

巴西婦哭稱綁匪擄走「兒子」勒索5900元　網一看傻了：是布娃娃？

日相：擬採購「美製戰斧飛彈」　最多400枚

18歲才識字！　他逆襲成為「劍橋史上最年輕」非裔教授

快訊／土耳其規模5.2地震　震源深度僅5公里

運豬貨車翻覆！10豬「跳車」逃跑亂竄　高速公路緊急封閉

女童被比特犬叼嘴裡撕咬！臉肌肉損毀縫1000針　醫：此生無法再笑

天橋淪炮房！男女光天化日上演活春宮　「觀音坐蓮」大玩激情3P

國道塞5小時成停車場 大叔悠哉刷牙+做體操

恭喜！Junior求婚林萱瑜成功　生日願望實現惹❤

父子3人忘帶鑰匙苦笑守門　看夜景又遇雨...折返開喝！

周興哲合體鄧紫棋首唱《別勉強》　遭虧沒唱廣東歌…她改詞教學了！

蔡依林「見面第一句話逼哭她」　莫莉激動落淚：等了21年！

快速道路車潮塞爆！12輛重機「借過」衝路肩

王淨認愛曹佑寧「滿面春風」登場　許光漢笑：去日本再推薦我

吵架女友說男人嘴騙人　他「妳的很舒服」慘遭揍

TWICE娜璉「招牌兔寶寶牙」消失　新模樣曝！網喊可惜：沒了特色

行糾遇囂張阿伯狂飆罵　還2度被踢！司機怒反擊

醫師假冒總統侄兒求職！履歷附「總統推薦信」　狂打電話逼錄取

兒童性侵犯在獄中遭殺！兇手竟是「同寢室友」　曾連續殺害7人

BBC直擊！烏軍攻擊直升機出任務　「想活著回來，最好低飛」

巴西婦哭稱綁匪擄走「兒子」勒索5900元　網一看傻了：是布娃娃？

日相：擬採購「美製戰斧飛彈」　最多400枚

18歲才識字！　他逆襲成為「劍橋史上最年輕」非裔教授

快訊／土耳其規模5.2地震　震源深度僅5公里

運豬貨車翻覆！10豬「跳車」逃跑亂竄　高速公路緊急封閉

女童被比特犬叼嘴裡撕咬！臉肌肉損毀縫1000針　醫：此生無法再笑

天橋淪炮房！男女光天化日上演活春宮　「觀音坐蓮」大玩激情3P

來泰國就吃這個！　Gail親帶路...揭「私藏口袋必吃早餐」

看世界棒球經典賽遊台中享優惠　工策會+特約商店拚經濟

搞笑幫Junior求婚！陳志強「被曾智希巴頭」喊痛：強式夫妻風格

「5種鼻涕顏色」代表意義！　1情況恐鼻咽癌前兆

徐巧芯接舞台劇體脂降4%　黃捷曾收不雅照騷擾「想摸妳」

麥拉倫「720S GT3 EVO賽車」推升級版！強化空氣力學延續領導地位

蔣淯安被禁賽！英熊照贏　教頭讚「籃板癡漢」周伯勳是功臣

醫師假冒總統侄兒求職！履歷附「總統推薦信」　狂打電話逼錄取

台東台9線重大車禍　轎車撞爛2男不治！高麗菜車2女重傷

中職走過疫情解封　寄望經典賽找回球迷？

女在車道狂奔遭柵欄無情KO　網友重播10次笑喊：太療癒

國際熱門新聞

巴黎公園驚見斬首女屍　丈夫承認殺妻

泰毒梟整形成韓國歐巴　警通緝3個月找不到

阿公嗨贏3P極樂大獎　開戰前竟噎死

機長錯過機場宵禁！335乘客飛7小時又回到原機場

白俄總統訪中前　106億偵察機被炸毀

男大生買春開啪　竟氣到勒殺對方

高官兒子痛毆17歲男　恐怖影片瘋傳

拍到馬雅精靈？墨西哥總統嗨翻PO照

壽司郎又被鬧！少年「拿酒精狂噴壽司」

義大利海域「船隻解體」！至少58乘客罹難

天橋上演活春宮！男女觀音坐蓮大玩激情3P

女友床邊堆滿隱眼山丘　崩潰喊：到處都是

日本「站壁櫻花妹」激增！　成交價曝光

氧氣罩落下！175人客機高空急速下降

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

蔡天鳳頭顱找到了！警：還算完整

福特「新國民7人座休旅」現身

田慎節露「渾圓八字奶」　酸民留言反被她洗臉

一早7:15「九族1景象」嚇壞！他秒求同溫層...網驚呆

巴黎公園驚見斬首女屍　丈夫承認殺妻

Apple「謝謝醫院主動聯繫道歉」又惹議

蔡天鳳頭骨毛髮遭煮透！鍋撈出紅蘿蔔

北一女學生嗆畢旅「不值6450元」　業者：吃好住好已是流血價

快訊／3張千萬發票將在3／6逾期！　最低消費105元

緊身牛仔褲搭長靴太吸睛　他北捷狂撩正妹到鐵板

蔡天鳳雙手軀幹仍失蹤　警逮5人：全都不合作

妹子徵男伴吃屋馬「可過夜、不愛愛」！1條件被酸爆

姓名這7字中1字吃Buffet午茶享8折

悲慟！「葉克膜」救勇消　20:28拔管

4種人當心　勞保繳了也難領老年給付

更多

最夯影音

更多
國道塞5小時成停車場 大叔悠哉刷牙+做體操

國道塞5小時成停車場 大叔悠哉刷牙+做體操
恭喜！Junior求婚林萱瑜成功　生日願望實現惹❤

恭喜！Junior求婚林萱瑜成功　生日願望實現惹❤

父子3人忘帶鑰匙苦笑守門　看夜景又遇雨...折返開喝！

父子3人忘帶鑰匙苦笑守門　看夜景又遇雨...折返開喝！

周興哲合體鄧紫棋首唱《別勉強》　遭虧沒唱廣東歌…她改詞教學了！

周興哲合體鄧紫棋首唱《別勉強》　遭虧沒唱廣東歌…她改詞教學了！

蔡依林「見面第一句話逼哭她」　莫莉激動落淚：等了21年！

蔡依林「見面第一句話逼哭她」　莫莉激動落淚：等了21年！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面