白俄羅斯總統訪中國前夕　空軍基地106億俄A-50偵察機被炸毀

▲圖為俄羅斯A-50偵察機。(示意圖/翻攝自維基百科)

記者詹雅婷/綜合報導

白俄羅斯總統盧卡申科預計28日起對中國進行國是訪問,但就在啟程前,首都明斯克附近一處空軍基地26日先傳出爆炸聲響。反對派表示,游擊隊在馬丘里奇(Machulishchy)機場發動一次奇襲,摧毀一架價值3.3億歐元的俄羅斯A-50偵察機。

綜合法新社、基輔獨立報報導,依據監測俄羅斯軍事裝備武器動向組織「白俄羅斯哈吉」(Belarusian Hajun)消息,白俄羅斯當地居民在26日上午8時30分至9時左右,有聽到爆炸聲。

反政府組織白俄羅斯安全部隊協會(BYPOL)宣稱發動奇襲,依據該組織領導人阿札洛夫(Aliaksandr Azarov)的說法,此次行動由白俄羅斯游擊隊使用2架無人機執行,是勝利計畫的一部分,任務人員已安全撤離。

「這是2022年初以來最成功的一次奇襲」,白俄反對派領袖季哈諾夫斯卡婭的高級顧問維亞寇卡(Franak Viacorka)表示,遇襲的俄羅斯飛機價值3.3億歐元(約新台幣106億元)。

季哈諾夫斯卡婭(Sviatlana Tsikhanouskaya)則說,「我為所有持續抵抗俄羅斯混和式佔領白俄羅斯、為烏克蘭自由奮戰的白俄羅斯人感到驕傲」。現階段無法獨立核實上述攻擊行動,俄羅斯軍方尚未發表任何聲明。

I am proud of all Belarusians who continue to resist the Russian hybrid occupation of Belarus & fight for the freedom of Ukraine. Your brave actions show the world that Belarus stands against imperial aggression. Glory to our heroes! https://t.co/cechjiHolb