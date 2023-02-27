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視訊鏡頭突然被打開！議員會議流出「上空濕身」畫面：我不能掛掉

記者葉睿涵／綜合報導

羅馬尼亞議員卡拉安（Alberto Iosif Caraian）最近在家中遠距上班時，因為患上重感冒，不得不在會議進行期間，帶著筆電到淋浴間沖澡。不料，就在卡拉安洗到一半時，視訊會議的鏡頭突然開啟，將他全身赤裸的畫面直接放送出去，引起哄堂大笑。

據《每日郵報》報導，這起尷尬的事件發生於25日的羅馬尼亞市政議會中。當時，女議長在會議中要求所有議員打開麥克風，隨後卡拉安的影像就出現在了畫面上，讓他和所有與會人士都嚇了一跳。

從現場畫面可見，卡拉安當時全身赤裸、渾身濕透，而且頭髮還在滴水，顯然他是在洗澡途中突然出來開麥克風，沒想到卻因為麥克風與視訊鏡頭的開關是連在一起的，導致卡拉安剛洗完澡的畫面就這樣直接播了出去。

▲▼羅馬尼亞議員卡拉安在出席視訊會議中途到廁所洗澡，不料卻意外開啟鏡頭。（圖／翻攝自推特）

▲羅馬尼亞議員卡拉安在出席視訊會議中途到廁所洗澡，不料卻意外開啟鏡頭。（圖／翻攝自推特）

卡拉安發現自己鏡頭打開了之後非常慌張，他掙扎著想要將鏡頭關掉，卻反而讓所有人都注意到了他。與會的議員們哄堂大笑，還有人朝他大喊，「快關掉視訊吧，卡拉安」。

卡拉安不斷向大家道歉，還一邊語無倫次地解釋道，「但我不能掛掉電話，我不知道怎麼關掉這個東西。我得了重感冒，我很抱歉，我不知道怎麼掛電話」。而女議長在看到卡拉安出糗後，也忍不住露出微笑。

不久後，卡拉安再次出現在畫面上，這次他穿戴整齊，並再次向所有議員道歉。然而保加利亞新電視台（NOVA）卻透露，卡拉安所屬的社會民主黨（PSD）在這起事件後，宣布卡拉安將辭去市政代表的職務。

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