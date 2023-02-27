「拍到馬雅精靈了」墨西哥總統嗨翻PO照　謎樣生物狠瞪鏡頭毛炸

▲墨西哥總統歐布拉多。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

墨西哥總統歐布拉多（Andrés Manuel López Obrador）26日發文宣稱，有人拍到馬雅神話中的精靈「aluxe」，只見一雙眼睛出現在黑暗夜色中的樹上，似乎還正面狠瞪鏡頭，讓人毛骨悚然。不論歐布拉多堅定的語氣，或者照片真偽性，都在推特引發熱烈討論。

▲墨西哥總統宣稱有人拍到馬雅精靈「aluxe」。（圖／翻攝推特）

69歲的歐布拉多發布2張照片，他稱其中一張由鐵路工程師攝於興建中的馬雅列車工地，「顯然是aluxe」，另一張則是墨西哥國家人類學與歷史學學院（Inah）院長普利耶托（Diego Prieto）在馬雅考古遺址埃克巴蘭（Ek Balam）拍的前西班牙時期雕塑。歐布拉多評價2張照片時說，「一切都是神秘的」。

根據傳統馬雅信仰，aluxe是一種嬌小頑皮的生物，很喜歡捉弄人類，例如把東西藏匿起來，一些人會在牠們居住的森林和田野留下供品加以安撫。

截稿時，歐布拉多的貼文已經累計逾620萬次觀看。不少人猜測，所謂精靈只是棲息在樹上的某隻動物，還有網友截圖表示，這張照片最晚在2021年9月就於推特流傳。

▲歐布拉多貼文引發熱議。（圖／翻攝推特）