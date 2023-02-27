　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

泰25歲毒梟「整成韓國歐巴」　通緝3個月找不到人！警察攻堅全看傻

▲▼泰毒梟整形成韓國歐巴。（圖／THAILAND POLICE HANDOUT）

▲泰國毒梟為了躲避追緝將自己整形成一名韓國歐巴。（圖／THAILAND POLICE HANDOUT）

記者張方瑀／綜合報導

泰國一名毒販為了躲避警方追捕，居然數年內連續進行多次整形手術，將自己整成一名膚色白皙的「韓國歐巴」，甚至還改成韓國姓名，導致警方發布通緝令後3個月仍遲遲找不到人。

根據泰國Thaiger報導，泰國一名年僅25歲的毒販薩拉哈特（Sarahat Sawangjaeng）透過暗網用比特幣從歐洲購買大量搖頭丸（MDMA）後，再四處兜售給曼谷和周圍地區的其他毒蟲。泰國海關人員去年11月在一個入境的包裹內發現2575克的MDMA，之後循線追蹤到薩拉哈特。

事實上，薩拉哈特在過去就曾被逮捕3次，所以當警方發出通緝令時認為，應該可以很快找到他，沒想到這次卻苦尋無果，最後只好採取最老派的臥底策略，假扮成客人向薩拉哈特購買毒品，成功和他取得聯繫。

當警方破門進入薩拉哈特居住的豪華公寓時發現，薩拉哈特竟然變成一個皮膚白皙英俊的韓國歐巴，跟先前的通緝照完全判若兩人。原來薩拉哈特為了躲避追捕，多年來不斷進行整形手術，甚至連名字都改成韓國名Jimin Cheong。

最後薩拉哈特因涉嫌「進口一級麻醉藥品進入泰國分銷違犯國家和個人安全」遭到逮捕。負責的警方表示，「他年僅25歲就成為一名毒梟，這個人幾乎是曼谷搖頭丸氾濫的源頭，我們找了他快三個月，我們認為有更多嫌疑人潛藏在國外，警方將會繼續調查。」

ET快訊
國道「遍地紫爆」！　11條路段超塞
瘦不下來竟是吃太少！　醫證實「薯條、蛋糕可以吃」
快訊／碎屍名媛「軀幹還未找回」　郭富城首發聲
全台「缺藥潮」6原因曝！　15類清單一次看
Apple曝「醫院主動聯絡道歉」！　護理師嘆氣發聲
北一女學生嗆畢旅「不值6450元」　業者：已是流血價
名媛碎屍案28歲前夫被控謀殺　一家四口首次提訊

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

白俄羅斯總統訪中國前夕　空軍基地106億俄A-50偵察機被炸毀

泰25歲毒梟「整成韓國歐巴」　通緝3個月找不到人！警察攻堅全看傻

日本飯店誤拿「次氯酸鈉水」給顧客喝！　3人緊急送醫

「拍到馬雅精靈了」墨西哥總統嗨翻PO照　謎樣生物狠瞪鏡頭毛炸

「斬首殺妻」謊稱失蹤！丈夫分屍等6天才報警　一查是殺人凶手

墨西哥街頭一片黑！上萬群鳥霸占道路屋頂　網嚇瘋：是大難前兆

機長錯過機場宵禁！335乘客在天上飛7小時　又回到原機場

普丁控西方想要「肢解俄羅斯」分割成迷你國家　驚曝：有證據

CIA局長：中國考慮向俄提供致命武器　白宮警告「將付真正代價」

新冠疫情溯源　美能源部改口指向中國實驗室洩漏

國道塞5小時成停車場 大叔悠哉刷牙+做體操

恭喜！Junior求婚林萱瑜成功　生日願望實現惹❤

周興哲合體鄧紫棋首唱《別勉強》　遭虧沒唱廣東歌…她改詞教學了！

快速道路車潮塞爆！12輛重機「借過」衝路肩

父子3人忘帶鑰匙苦笑守門　看夜景又遇雨...折返開喝！

蔡依林「見面第一句話逼哭她」　莫莉激動落淚：等了21年！

吵架女友說男人嘴騙人　他「妳的很舒服」慘遭揍

王淨認愛曹佑寧「滿面春風」登場　許光漢笑：去日本再推薦我

行糾遇囂張阿伯狂飆罵　還2度被踢！司機怒反擊

TWICE娜璉「招牌兔寶寶牙」消失　新模樣曝！網喊可惜：沒了特色

白俄羅斯總統訪中國前夕　空軍基地106億俄A-50偵察機被炸毀

泰25歲毒梟「整成韓國歐巴」　通緝3個月找不到人！警察攻堅全看傻

日本飯店誤拿「次氯酸鈉水」給顧客喝！　3人緊急送醫

「拍到馬雅精靈了」墨西哥總統嗨翻PO照　謎樣生物狠瞪鏡頭毛炸

「斬首殺妻」謊稱失蹤！丈夫分屍等6天才報警　一查是殺人凶手

墨西哥街頭一片黑！上萬群鳥霸占道路屋頂　網嚇瘋：是大難前兆

機長錯過機場宵禁！335乘客在天上飛7小時　又回到原機場

普丁控西方想要「肢解俄羅斯」分割成迷你國家　驚曝：有證據

CIA局長：中國考慮向俄提供致命武器　白宮警告「將付真正代價」

新冠疫情溯源　美能源部改口指向中國實驗室洩漏

桃園16歲少年下嘉義找女網友！機車雙載自撞廟柱　傷重不治

王少偉借車慘被背叛！　兇手竟是學弟...怒批：另一半被偷一樣

「你在大聲什麼啦！」陳平偉近況曝光　賣二手豪車...形象神轉

感念辜寬敏一生追求國家正常化　時代力量：持續推動制憲

蕾菈懷孕5個月「染髮新造型出爐」！網驚孕肚消失　釣出本尊解答了

台股群魔亂舞！　下波攻堅股這麼抓！

陳水扁致上「迷因圖」敬悼辜寬敏　感念他幫忙繳保證金才能出獄

國道「遍地紫爆」超塞！午後11條地雷壅塞路段出爐

富邦勇士主題周超多大咖！陳金鋒開球、五堅情唱壓軸

被古巴強投注意到了！王威晨直呼夢幻　警戒「那個4棒胖胖」

國際熱門新聞

巴黎公園驚見斬首女屍　丈夫承認殺妻

高官兒子痛毆17歲男　恐怖影片瘋傳

壽司郎又被鬧！少年「拿酒精狂噴壽司」

男大生買春開啪　竟氣到勒殺對方

義大利海域「船隻解體」！至少58乘客罹難

日本「站壁櫻花妹」激增！　成交價曝光

氧氣罩落下！175人客機高空急速下降

人妻趁老公睡著開直播　公公突「親肩摸奶」狂磨蹭

拍到馬雅精靈？墨西哥總統嗨翻PO照

韓國庶民快撐不下！燒酒漲價「每瓶141元」

頓巴斯抗俄指揮官　突遭澤倫斯基開除

普丁：西方想要「肢解」俄羅斯！

白宮國安顧問：拜習預期不久後會進行對話

機長錯過機場宵禁！335乘客飛7小時又回到原機場

更多熱門

相關新聞

高官兒子痛毆17歲男　恐怖影片瘋傳

高官兒子痛毆17歲男　恐怖影片瘋傳

印尼一名20歲青年痛毆男子的影片上週在網路流傳，被網友發現，施暴者是印尼稅務總局高官的兒子，生活極為奢華，不符合他父親的薪資所得。這名高官隨後遭停職，財產遭當局調查。

女兒賭氣下車　半途遭遇隨機擄人

女兒賭氣下車　半途遭遇隨機擄人

天空滿是黑點亂飛！夫婦下秒遭上萬蜜蜂攻擊

天空滿是黑點亂飛！夫婦下秒遭上萬蜜蜂攻擊

和爸爸吵架下車！23歲女家門前被擄走非禮

和爸爸吵架下車！23歲女家門前被擄走非禮

她怕染疫　把10歲兒「軟禁在家3年」！

她怕染疫　把10歲兒「軟禁在家3年」！

關鍵字：

泰國毒梟整形東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

蔡天鳳頭顱找到了！警：還算完整

巴黎公園驚見斬首女屍　丈夫承認殺妻

田慎節露「渾圓八字奶」　酸民留言反被她洗臉

蔡天鳳頭骨毛髮遭煮透！鍋撈出紅蘿蔔

蔡天鳳雙手軀幹仍失蹤　警逮5人：全都不合作

快訊／3張千萬發票將在3／6逾期！　最低消費105元

福特「新國民7人座休旅」現身

一早7:15「九族1景象」嚇壞！他秒求同溫層...網驚呆

緊身牛仔褲搭長靴太吸睛　他北捷狂撩正妹到鐵板

悲慟！「葉克膜」救勇消　20:28拔管

即／蔡天鳳頭顱有致命傷　前公公情婦被拘

林襄賣瘦身產品觸法！　衛生局人員揪違規最高罰金恐400萬

Apple嘆急診室「有空床不能躺」　護理師怒：醫院不是飯店

快訊／台中火車站前機車行暗夜大火

女清潔工穿黑絲　苦追帥醫5年慘了

更多

最夯影音

更多
國道塞5小時成停車場 大叔悠哉刷牙+做體操

國道塞5小時成停車場 大叔悠哉刷牙+做體操
恭喜！Junior求婚林萱瑜成功　生日願望實現惹❤

恭喜！Junior求婚林萱瑜成功　生日願望實現惹❤

周興哲合體鄧紫棋首唱《別勉強》　遭虧沒唱廣東歌…她改詞教學了！

周興哲合體鄧紫棋首唱《別勉強》　遭虧沒唱廣東歌…她改詞教學了！

快速道路車潮塞爆！12輛重機「借過」衝路肩

快速道路車潮塞爆！12輛重機「借過」衝路肩

父子3人忘帶鑰匙苦笑守門　看夜景又遇雨...折返開喝！

父子3人忘帶鑰匙苦笑守門　看夜景又遇雨...折返開喝！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面