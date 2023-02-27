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墨西哥街頭一片黑！上萬群鳥霸占道路屋頂　網嚇瘋：是大難前兆

▲▼墨西哥街頭突然被黑壓壓的鳥群覆蓋，引發人們對世界末日的擔憂。（圖／翻攝自推特）

▲墨西哥街頭突然被黑壓壓的鳥群覆蓋，引發人們對世界末日的擔憂。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／編譯

墨西哥街頭近日出現了一幅彷若希區考克電影《鳥》（The Birds）的景象，成千上萬隻的黑鳥不知何故，突然停在道路與民宅上，引發人們擔憂，認為這可能是災難即將降臨的先兆，也擔憂「世界末日」恐將到來。

據《每日星報》報導，墨西哥街頭日前突然出現黑壓壓的大片鳥群，吸引了不少民眾注意，紛紛將這幅奇景拍下放上網分享。從現場畫面可見，當地有成群的鳥正在低空盤旋飛舞，而更多的鳥則落在了路面、樹梢、屋頂、陽台和車輛上，場面非常壯觀，而且現場也留下了不少白色鳥糞。

然而，大量鳥群的出現讓不少人不禁聯想起地震等恐怖天災，也在網上掀起熱議。有網友認為，這樣的鳥群「從來都不是什麼好預兆」，因為鳥類具有「遠離危險的本能」，擔心地球最近可能會發生大災難，另外也有網友指出，異象可能暗示著地球的環境或生態出現了危機，「這會是世界末日嗎？」

有網友從科學的角度出發，以「磁場危機」和「太陽耀斑」等方面釐清墨西哥街道為何突然出現大批群鳥，但也有網友聲稱，這只是鳥類遷徙到墨西哥的自然景象。另外，還有一名自稱鳥類專家的網友表示，現在是飛行動物的交配季節，因此街頭出現這樣的畫面並不奇怪。

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