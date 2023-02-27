新冠疫情溯源　美能源部改口指向中國實驗室洩漏

▲圖為武漢病毒研究所。（圖／路透）

中央社記者尹俊傑紐約26日專電

華爾街日報報導，近期提供給白宮與國會重要成員的機密情報文件顯示，美國能源部從「不確定」，改為推斷COVID-19「最有可能源於中國實驗室洩漏」，與美方其他機關不同調。

據報導，美國能源部是在國家情報總監海恩斯（Avril Haines）辦公室一份2021年文件的更新內容中改變看法，加入聯邦調查局（FBI）行列，認為新型冠狀病毒可能因中國實驗室事故而向外傳播。其他4個機關與國家情報會議（NIC）仍認為疫情可能源於自然傳播，另2個機關則不確定。

白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）今天在美國有線電視新聞網（CNN）節目被問及此事時說，總統拜登曾多次指示情報圈各單位投入資源，盡可能追查COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行起源。情報圈內對此眾說紛紜，有些單位曾說掌握的資訊不足。

報導寫道，美國能源部是依「新情資」做出推論。此事意義重大，因為能源部掌握可觀科學知識、督導美國國家實驗室網絡，其中部分實驗室從事高級生物學研究。

但讀過這份機密文件的人士說，能源部判定的把握度偏低。

一名美方資深情治官員證實，情報圈已依新情資更新COVID-19大流行起源判定，但需要研究更多文獻，並諮詢政府外的專家。

根據2021年的美方情報文件，2019年11月前新型冠狀病毒就在中國湖北省武漢市傳播。但疫情源頭在美國學術、情報界與國會議員間一直是爭論不休的話題。中國對世界衛生組織（WHO）疫源調查設限，不斷駁斥中國實驗室洩漏論，並暗示病毒來自中國以外地區。

FBI動用一群微生物學家、免疫學家和其他科學家，在美國國家生物鑑識分析中心（NBFAC）支援下，於2021年推論COVID-19可能源於實驗室洩漏，至今堅持這項把握度中等的看法。

美方官員不願透露促使能源部改變立場的新情資與分析詳情。他們說，雖然能源部與FBI都推斷實驗室不慎洩漏是最有可能的起源，但兩者推論的理由不同。

COVID-19大流行近3年，美國超過100萬人染疫喪命。美方更新文件顯示情報圈仍在拼湊這項傳染病的起源真相。

根據文件更新內容，從事長期戰略分析的美國國家情報會議與官員婉拒揭露名稱的4個機關仍認為，疫情源於動物受感染後的自然傳播，把握度偏低。讀過文件的人士透露，中央情報局（CIA）與另一機關在實驗室洩漏、自然傳播論間仍拿不定主意。

這份文件更新內容不到5頁，讀過的人士說，美方各機關分析雖然有別，但再次確認2021年10月一份報告指COVID-19並非中國發展生物武器結果的既定共識。

美國情報圈由18個機關構成，包括能源部、國務院、財政部內所設辦公室。其中8個機關和國家情報會議一同參與追查COVID-19大流行起源。

2021年10月的報告提到，各機關一致認為COVID-19並非中國發展生物武器的結果，但對實驗室洩漏或動物傳播沒有定論，僅說需要中國當局提供更多資訊。在此之前，能源部轄下勞倫斯利佛摩國家實驗室（Lawrence Livermore National Laboratory）2020年5月籌劃的研究推斷，實驗室洩漏論貌似合理，應多加調查。