「斬首殺妻」謊稱失蹤！丈夫分屍等6天才報警　一查是殺人凶手

▲巴黎肖蒙山丘公園是許多電影、影集的拍攝取景地點，包括《艾蜜莉在巴黎》。（圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

法國巴黎女子阿西亞（Assia Matoug）遭斬首分屍，頭顱與身體部位屍塊都在知名公園尋獲，已知她的丈夫尤賽夫先前有向警方通報失蹤。然而令人起疑的是，他是在妻子消失整整6天之後才報警，一查發現，原來狠下毒手的凶手就是他本人。

綜合每日郵報、世界報報導，尤賽夫（Youcef Matoug）1月30日晚間殺害結婚26年的妻子阿西亞，把她勒斃分屍、砍下頭顱，接著把屍塊藏在巴黎的肖蒙山丘公園（Buttes-Chaumont park）。此地是許多電影、影集的拍攝取景地點，包括《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris）。

尤賽夫先透過社群媒體發布找不到阿西亞的消息，且阿西亞的手機始終處於關機狀態，直到2月6日，尤賽夫才向警方通報失蹤。到了2月13日這天，公園工作人員在傾倒垃圾區域發現裝著女性大腿、下半身的塑膠袋。接著經過警方進一步調查後，隔日在另個垃圾袋中發現阿西亞的頭顱。

▲巴黎也發生分屍案，死者是阿西亞。（圖／翻攝自Twitter）

尤賽夫在妻子消失6天之後才向警方報警，令人起疑，且他的前後說詞矛盾。他宣稱，阿西亞於1月30日、31日外出，但大樓監視器影像無法證明此事；他又說，他跑遍巴黎各個地點想找到妻子，只不過調查人員也無法證實這一點。

在尤賽夫落網後，於24日承認殺妻，更說其實並不想殺死妻子，但因雙方爆發爭吵失控，才會變成這樣。談及把妻子屍體藏在公園，尤賽夫說，他希望妻子能在堪稱巴黎最美麗的公園走完她生命的最後一刻。

巴黎檢方一名發言人表示，尤賽夫已被控謀殺配偶、藏匿屍體等罪。已知尤賽夫之前擔任超市員工，不過已經失業，3名分別為8歲、14歲和16歲的孩子由來自阿爾及利亞的家族接手照顧。