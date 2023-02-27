男大生買春熟女　啪10分鐘驚覺是「69歲變性人」氣到勒殺

▲一名男學生上網買春，原以為交易對象是38歲熟女，當他發現對方是69歲變性人，情緒失控失手殺害對方。（示意圖／Pixabay）

圖文／鏡週刊

澳洲一名哥倫比亞籍男學生3年前在網路上召妓，找到一名自稱是38歲G罩杯的性工作者，未料兩人見面時竟發現對方是一名69歲的變性人，氣得以電線勒斃對方，再逃回國！本案近日開庭，男子被指控的謀殺「罪名不成立」，原因則與死者變性有關。

《每日郵報》報導，性工作者金柏莉（Kimberley McRae）2020年1月14日在公寓內被發現死亡，屍體嚴重腐爛，脖子上被纏繞一條電線。警方循線找到在雪梨念書的哥倫比亞籍學生赫克托（Hector Enrique Valencia Valencia），他對過失殺人罪供認不諱。

赫克托坦承，自己在網路上找到了自稱「38歲G罩杯熟女」的金柏莉，不過當天性服務進行不到10分鐘，他便察覺有異，發現對方是變性人。兩人在公寓內發生激烈爭吵，赫克托情緒失控，揮拳擊向對方的臉部及腹部。

赫克托表示，自己以電線勒住金柏莉的頸部幾秒，沒想到對方因此喪命；他強調：「與男人發生性行為違背我的宗教信仰，才會引發這起意外。」

警方調查，金柏莉在年齡也造假，她其實已經「69歲」。法官也認為，赫克托並非故意謀殺對方，而是因為金柏莉曾經接受「喉結摘除手術」，導致甲狀軟骨容易受傷，因此認定赫克托屬過失殺人。而本案的量刑聽證會將於5月進行。



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