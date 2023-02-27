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白宮國安顧問：拜習預期不久後會進行對話

▲拜習會,習拜會。（圖／路透）

▲拜登、習近平可能在不久的將來進行對話。（圖／路透）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓26日專電

美中關係近期因中國偵察氣球入侵而緊張加劇，白宮國安顧問蘇利文受訪表示，他預期美國總統拜登與中國國家主席習近平不久後將進行對話，但目前還沒有規劃。

蘇利文（Jake Sullivan）在美國國家廣播公司新聞網（NBC News）節目「會晤新聞界」（Meet the Press）今天上午播出的訪問中說，目前雖還沒有規劃，但他預期拜登（Joe Biden）與習近平「在不久的將來」會進行對話。

至於美中關係目前究竟有多緊張，蘇利文表示，美國還是能與中方高層對話，並非所有溝通管道都被切斷，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）近日就在慕尼黑與中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅會晤，但雙方目前沒有確保穩定所需的軍事交流。

蘇利文說，美方多次強調，美中需要軍事溝通管道，以避免情勢升高或意外事件與錯誤，但很不幸地，中國軍方拒絕與美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）通話。

美軍2月4日擊落入侵美國領空的中國偵察氣球當天，華府曾要求讓奧斯汀和中國國防部長魏鳳和就安全議題通話，但遭北京當局拒絕。

蘇利文強調：「這是中方的問題，因為從美國角度來看，對世界其他國家來說，美國是以負責任方式行事，準備好與北京建立危機溝通管道。」他說，即使在冷戰高峰時期，美國與蘇聯仍維持類似溝通管道。

談到中國24日針對俄烏戰爭發表立場文件，呼籲盡快啟動和談，蘇利文表示，戰爭爆發以來，習近平從未與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）進行談話，但中俄卻常常對話，北京是在此背景下提出這份文件。

他指出，只有單方面外交的情況下，很難推動任何和平倡議。就美國立場來說，任何一方提出的和平計畫都應納入烏克蘭意見。

蘇利文也再次向中國喊話，勿提供俄國致命性援助。他說，這麼做不符合中方利益，除會導致北京與歐洲等世界多國疏遠外，中國也需承擔俄國戰爭罪行的責任，「這非明智之舉，但最終還是北京的決定」。

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