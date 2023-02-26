偷竊被抓包！他假裝暫時回家　在警面前「跳4樓陽台亡」

▲男子疑似是因為覺得自己逃不掉了，才會跳樓輕生。（示意圖／翻攝自免費圖庫PAKUTASO）



記者王佩翊／編譯

日本大分縣一名男子行竊後逃逸，不久後就被警方找到，然而當警方還在問話時，他卻聲稱要暫時回家一趟拿東西，並在多名員警的陪伴下進入位於大樓4樓的住家。然而返家後，他卻突然當著警察的面，從陽台一躍而下，送院後不治身亡。

根據《每日新聞》報導，大分市一名職業不詳的40歲男子24日晚間7時半左右在一間藥妝店順手牽羊，業者發現後調閱監視器，並通報警察。警方循線調查後，在藥妝店附近找到該名男子，並對他進行盤查。然而在問話過程中，男子卻告知警方，自己願意配合調查，但是想要回家一趟。

由於男子的住家就在附近，因此警察便答應他的請求，同時跟著他一起回去。然而當他與多名警察一起回到家後，竟趁員警不注意，跑到陽台，直接從4樓往下跳。男子送院治療後不治身亡。

對此，大分中央警署副署長奧田貴光表示，「在辦案過程中發生調查對象死亡的事件，我們深感遺憾，詳細的情形仍待持續深入調查才能釐清。而竊盜事件也將繼續調查。」

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