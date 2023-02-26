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人妻遭斬首分屍！公園驚見整袋大腿屍塊　丈夫落網承認殺妻

▲▼巴黎市Buttes-Chaumont Park找到被斬首女屍與多個碎塊。（圖／CFP）

▲巴黎市肖蒙山丘公園找到被斬首女屍與屍塊。（圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

法國巴黎一名46歲男子本月對外宣稱妻子失蹤，並向警方進行通報，然而最終卻是在公園找到妻子的殘缺屍塊，公園工作人員先找到裝袋的大腿及下半身，隔日才找到頭顱。這名男子終於在24日承認，殺害妻子的人就是他。

綜合法媒世界報、法新社報導，這名46歲男子來自巴黎市區東邊的蒙特勒伊（Montreuil），他與同齡妻子阿西亞（Assia Matoug）結婚26年、育有3名小孩。就在本月，他透過社群媒體發布妻子阿西亞（Assia Matoug）不見的消息後，就向警方通報失蹤。

到了13日，巴黎市肖蒙山丘公園（Buttes-Chaumont park）的多名工作人員發現一個可疑塑膠袋，裡面裝的正是女子大腿等部位的屍塊。在隔日的搜索行動中，女子頭顱與其他身體部位屍塊也被尋獲，最終透過指紋確認死者身分，就是阿西亞。

警方17日針對此案展開調查後，開始懷疑阿西亞的丈夫就是凶手，因為他的前後說詞矛盾。他宣稱，阿西亞是在1月30日、31日外出，但大樓監視器影像無法證明此事；他又說，他跑遍巴黎各個地點想找到妻子，只不過調查人員也無法證實這一點。這名男子最終在23日被警方拘捕，於24日承認殺妻。

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