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超級監獄啟用！薩爾瓦多2000囚犯大移監　宛如電影場景

▲▼薩爾瓦多啟用新的大型監獄，首批轉移2000名囚犯。（圖／路透）

▲薩爾瓦多啟用新的大型監獄，首批轉移2000名囚犯。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

中美洲國家薩爾瓦多正式啟用新的大型監獄「恐怖主義遏止中心」（CECOT），把2000名囚犯轉移至此，其中包括犯罪集團MS-13及18街黑幫成員。總統布格磊（Nayib Bukele）透過推特公開移監當時的過程，宛如電影拍攝場景。

綜合路透、BBC報導，這座監獄位在首都聖薩爾瓦多東南方74公里的特科盧卡（Tecoluca），擁有8棟建築物，每座有32間牢房，每間牢房有2間廁所、2個水槽。預計整個大型監獄可容納4萬名犯人。

▲▼薩爾瓦多啟用新的大型監獄，首批轉移2000名囚犯。（圖／路透）

▲▼薩爾瓦多啟用新的大型監獄，首批轉移2000名囚犯。（圖／路透）

▲▼薩爾瓦多啟用新的大型監獄，首批轉移2000名囚犯。（圖／路透）

這是總統布格磊打擊犯罪戰爭的核心，他形容，這是美洲最大的監獄，首批2000人已於黎明時分轉移至此，「這將是他們的新家，會在這裡生活數十年，雜居在此，再也不能傷害其他人」。

布格磊也在推特發布一段移監行動的畫面，大批身上有刺青的囚犯光著雙腳、裸著上身，只穿著白色短褲，雙手抱頭快速前進，接著被帶進牢房。

▲▼薩爾瓦多啟用新的大型監獄，首批轉移2000名囚犯。（圖／路透）

▲▼薩爾瓦多啟用新的大型監獄，首批轉移2000名囚犯。（圖／路透）

薩爾瓦多因謀殺等暴力犯罪案件激增，布格磊去年3月宣布「向幫派宣戰」，通過緊急狀態放寬相關規定，授權相關單位全力掃蕩，例如逮捕行動不再需要逮捕令等。在國會多次展延緊急狀態之後，迄今已有6萬多人落網。

當局表示，犯罪集團MS-13及18街黑幫（Barrio-18）成員達數萬人，是許多殺人、敲詐勒索、販毒等案件的凶手，展開大規模逮捕行動就是要讓這些黑幫消失。

儘管人權組織認為，已有無辜民眾成為這項政策的受害者，受到殘忍、不人道等待遇。不過布格磊的反幫派運動仍受到許多人民的贊同。

▲▼薩爾瓦多啟用新的大型監獄，首批轉移2000名囚犯。（圖／路透）

▲▼薩爾瓦多啟用新的大型監獄，首批轉移2000名囚犯。（圖／路透）

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