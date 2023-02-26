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英國人通膨挨餓！部長喊話「買不起食物就加班」　勸民眾改吃蘿蔔

▲▼英國環境食品與鄉村事務部長科菲（Therese Coffey）接受國會質詢時宣稱，人們買不起食物應該增加工時、提高收入。（圖／路透）

▲英國環境食品大臣科菲（Therese Coffey）備詢時表示，人們買不起食物應該增加工時、提高收入。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

英國受通貨膨脹、能源短缺的影響，食品價格也不斷上漲，讓許多民眾難以負荷。然而，英國環境食品與鄉村事務大臣科菲（Therese Coffey）日前接受國會質詢時卻回答，「人們可以透過工作增加收入，『可能』增加工時或提高技能。」針對番茄、萵苣等蔬菜缺貨問題，她則說，如果買不到就改吃蘿蔔。

根據天空新聞報導，英格蘭約克郡（York）的食物銀行最近存量開始耗盡，科菲作為部長級的保守黨內閣大臣，23日在國會質詢中被工黨議員馬斯凱爾（Rachael Maskell）問到政府該如何確保人民的糧食安全時，她的回答引發眾怒。

科菲表示，目前通膨嚴重，政府向弱勢族群提供家庭支援基金和地方社福補助，「當然，我們知道提高收入最好的一種方式，不只有讓已經失業的人得到工作，可能還可以工作更長時間、提高技能以獲取更高收入。」

▲▼英國奧爾特靈厄姆（Altrincham）一家超市、英國食品價格飛漲、英國通膨、通貨膨脹。（圖／路透）

▲英國食品價格飛漲，許多民眾為購買食物發愁。圖為一名女性在英格蘭奧爾特靈厄姆（Altrincham）一家超市看著冷凍商品櫃。（圖／路透）

馬斯凱爾怒批，英國食品價格去年上漲16.8%，國家大臣卻說延長工時就能買得起食物，「令人震驚的是，環境食品部長把糧食短缺的責任推卸到民眾身上，因為他們薪水低、窮困，希望他們工作更長來養家餬口。人們正在挨餓，每天只簡單吃一頓，或是完全沒有食物，政府該支援有需要的家庭，而不是要他們更努力工作。」

冬季蔬果短缺，近來英國的番茄、青椒、小黃瓜等品項大缺貨。科菲對此表示，英國應該「珍惜自己的特色」，在食品季節性供應的情況下，「現在很多人會吃大頭菜（turnip，又稱扁蘿蔔），而不是考慮萵苣和番茄等農產品。」

英國官方數據顯示，食品價格持續以最快的速度上漲，通貨膨脹率目前為16.7%，低於去年12月16.8%的歷史高點，但仍處於45年來的最高水平。科菲堅稱，雖然英國貨架上的食品價格正在上漲，「但在整個歐洲來看，我們的食品支出占收入的比例仍是最低的。」

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