老翁「被大狗追」誤闖軌道！　1狗1人慘遭電車撞死

▲老翁被狗追誤闖平交道喪命。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者王佩翊／編譯

日本大阪一名柏青哥店老闆出門遛狗後失蹤，警方經過調查，在鐵道旁發現疑似失蹤者的遺體，而附近也有一頭疑似死者愛犬的大型狗遺體。警方調閱附近監視器畫面後，看到一名男子因為被大狗追逐而闖入鐵軌內，初步懷疑死者是遭到愛犬追逐後，衝進軌道內遭電車撞死。

根據《每日新聞》報導，大阪市78歲的柏青哥店老闆石山浩良平時與長子分開居住，並且獨自飼養了一頭黃金獵犬。然而警方22日晚間接獲石山的兒子通報稱，父親遲遲沒有回家，下落不明，因此通報失蹤。警方循線展開搜查，並在24日晚間11時5分於南海高野縣的岸里玉出車站至帝塚山車站之間的高架型鐵軌旁，發現石山浩良的遺體。

▲追逐老翁的疑似就是他飼養的黃金獵犬。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



死者被發現時，頭部嚴重骨折，傷勢嚴重，當場確認死亡。警方隨後調閱附近監視器，並發現一名疑似是石山浩良的男性22日晚間從距離陳屍現場約100公尺遠的「岸里玉出1號平交道」闖入鐵軌內，而身後則疑似有一頭大型犬在追逐他。

警方懷疑，死者是因為遭到大型犬追逐才會誤闖鐵道，並遭到經過的電車撞上。警方隨後也在陳屍地點周遭進行搜查，並在高架下的路段發現一頭死亡的黃金獵犬遺體，疑似就是死者飼養的寵物。