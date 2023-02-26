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連續2995天去迪士尼！他曝省錢秘訣「1天只要100元」　創金氏紀錄

▲▼連續2995天去迪士尼！。（圖／IG／@disney366_）

▲傑夫連續造訪迪士尼2995天，創下金氏紀錄。（圖／IG／@disney366_，下同）

記者王佩翊／編譯

美國加州一名50歲男子2012年1月1日至2020年3月13日期間，連續造訪迪士尼樂園2995天，從未間斷，成功創下金氏世界紀錄。不過由於新冠疫情爆發後，迪士尼的年票漲價，因此他也決定結束這個挑戰。對此，他的女友開心地表示，兩人終於可以過夜旅行，或是到更遠的地方玩樂。

根據《紐約郵報》報導，50歲的傑夫（Jeff Reitz）是一名前空軍消防兵，現在則在一間醫療中心擔任管理人員。他自2012年起購買迪士尼年票，並從同年1月1日起每天到訪加州迪士尼樂園遊玩，就這樣從未間斷地持續了8年多，共2995天，一直到2020年3月13日。

傑夫說，他購買的是售價1399美金（約新台幣4.2萬元）的迪士尼年票「Signature Plus Pass」，如果每天都去，那等於1天只需要3.5美金（約新台幣107元）的門票錢。他直言，「有多少人每天去星巴克花的錢比這個還多？」在這8年多以來，傑夫在門票、停車費、食物以及各項周邊一共花費了超過10萬美金（約新台幣306萬元）。

▲▼連續2995天去迪士尼！。（圖／IG／@disney366_）

▲▼連續2995天去迪士尼！。（圖／IG／@disney366_）

由於新冠疫情爆發後，迪士尼樂園修改了年票價格與細部規定，將年票從原本1399美金（約新台幣4.2萬元）上漲至1599美金（約新台幣4.9萬元），且部分日期就算持年票也無法進場。不僅如此，想要進到遊樂園還必須提前預約，不能隨到隨進。傑夫表示，「必須提前預約的規定讓我很沮喪，我都是在下班後直接過去那裡，可以吃點東西、享受一些遊樂設施或是表演，能夠自由進出的感覺真的很好。」

傑夫25日透露，自己已經不打算再繼續挑戰連續到訪迪士尼了，接下來的時間他將會用於享受生活，還有完成一些因為迪士尼挑戰而沒能完成的事情。傑夫46歲的女友貝爾（Bell）說，「我們終於有時間可以在外面過夜，而不是只能去一些距離迪士尼只有1天車程的景點，回歸正常生活。」

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